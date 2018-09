Sono aperte le iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose

Sono già aperte le iscrizioni all’anno accademico 2018/2019 all’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia, che ha a Parma una delle sue sedi didattiche, mentre Modena (Corso Canalchiaro 149, dove vanno formalizzate le iscrizioni) è la sede principale.

È il professor Vinicio Zanoletti il vicedirettore con responsabilità sulla sede didattica della nostra città. Volto noto nel mondo dell’istruzione parmigiana, Zanoletti è stato per anni vicedirettore del vecchio Istituto di Scienze Religiose <Sant’Ilario di Poitiers>.

<Sul piano organizzativo, la novità più importante dell’anno accademico 2018/2019 – spiega Zanoletti – è questa: per agevolare la frequenza degli studenti del territorio, si potranno frequentare a Parma tutti i corsi della Laurea Triennale, grazie al sistema di formazione a distanza>.

IL BILANCIO DEL PRIMO ANNO – Intanto, è molto positivo il bilancio del primo anno di vita dell’Issre, collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

<Questo nuovo grande polo accademico – spiega il direttore don Fabrizio Rinaldi – è composto da ben sei diocesi: Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Carpi e Modena. La collaborazione tra le diverse realtà si è rivelata preziosa, così come è stato apprezzato il livello della nostra offerta didattica, grazie all’impegno di tanti docenti qualificati e a un significativo investimento nella tecnologia didattica. Ci siamo dotati, ad esempio, per la formazione a distanza, di strumenti d’avanguardia>.

INSEGNARE RELIGIONE (MA NON SOLO) – Va ricordato che l’accordo Miur-Cei del 2012 prevede il riconoscimento giuridico della Laurea Magistrale in Scienze Religiose come titolo indispensabile, in alternativa ad altri percorsi accademici di alta formazione teologica, per insegnare Religione nella scuola pubblica. È inoltre in corso l’iter tra Santa Sede e Stato italiano per il riconoscimento del valore civile della Laurea Triennale e Magistrale in Scienze Religiose.

Per approfondire il percorso di studi e le altre proposte didattiche, si veda il sito www.issremilia.it

<Lo studio delle scienze religiose – ricorda Zanoletti – rappresenta una qualificata opportunità formativa anche per operatori pastorali, per operatori nelle comunicazioni sociali, e per tutti coloro che per ragioni diverse intendono approfondire e studiare la dimensione religiosa>.

INFORMAZIONI UTILI – Le iscrizioni sono già aperte. Le lezioni presso il polo formativo di Parma si tengono il martedì, mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 21,55 nella sede di viale Solferino 25. A Parma gli studenti possono accedere anche alla biblioteca del Seminario Maggiore. Per ulteriori informazioni sul percorso di studi, è possibile scrivere a issremilia@gmail.com o telefonare al numero 059211733 (il telefono è attivo negli orari di apertura al pubblico).