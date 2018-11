“Nessuno merita di morire per un cancro al polmone”: novembre mese di sensibilizzazione

“NESSUNO MERITA DI MORIRE PER UN CANCRO AL POLMONE” è lo slogan della campagna promossa in Italia dall’Associazione ALCASE che dal 2002, si impegna per sensibilizzare verso quella che può essere definita la piaga del XXI secolo.

La campagna nazionale è un appuntamento importante per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica su una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio del fumatore incallito” e a quello “dell’incurabilità”, ma sono sempre più i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex fumatori, che si ammalano. D’altra parte, i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale hanno determinato nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.

L’obiettivo di questa campagna è che i malati di cancro al polmone ricevano la stessa empatia, lo stesso supporto psicologico, gli stessi trattamenti di qualità e la stessa garanzia di impegno di scienziati e ricercatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su ALCASE Italia ONLUS – www.alcase.eu.

Il Palazzo Municipale di Parma s’illumina di bianco.