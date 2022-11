25 novembre: i lavoratori e le lavoratrici della Tep solidali con le donne vittime di violenza di genere

Domani, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i lavoratori e le lavoratrici di TEP indosseranno un fiocco rosso in segno di solidarietà nei confronti di tutte le donne vittime di violenza.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare chi viaggia in bus su questo problema, perché le donne che vivono situazioni di sopraffazione e discriminazione non siano lasciate sole.

Nel corso dell’anno TEP ha pubblicato ogni mese, nei notiziari aziendali per il personale, una diversa vignetta tra quelle realizzate dall’associazione Maschi che s’Immischiano, per far riflettere i destinatari riguardo ai contesti quotidiani in cui si verificano condizioni di disparità a danno delle donne.

In occasione della ricorrenza di domani, inoltre, l’azienda condividerà con lavoratori e le lavoratrici, oltre che con tutti coloro che viaggiano in bus, l’invito promosso dall’associazione a esprimere e condividere riflessioni sulle circostanze nelle quali le donne sono soggette a disparità di genere.