Com’era il Molinetto prima? Incontro pubblico

Venerdì 18 gennaio alle 16, al Punto di Comunità Molinetto in via Argonne 4, presso il Centro Civico: un incontro aperto a tutti, per scoprire la memoria del quartiere.

Com’era il Molinetto prima? Prima delle case, dei condomini degli anni 70, prima delle nuove chiese, del Palazzetto dello sport…. Se lo sono chiesti i volontari del Punto di Comunità Molinetto e si sono messi in ascolto di chi ha abitato il quartiere, alla ricerca di quella memoria conservata nei cassetti delle case e negli aneddoti delle figure storiche. Un’immagine del Molinetto fino agli anni Sessanta che, chi è attivo al Punto, vuole condividere perché resti viva e continui ad arricchirsi di nuove testimonianze.

Per informazioni: 327. 703 4978 puntocomunitamolinetto@gmail.com

www.parmawelfare.it (foto di Vittorio Bottazzi)