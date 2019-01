Parma ospiterà il torneo di qualificazione olimpica “Europa-Africa” di baseball

Nel mese di settembre Parma sarà protagonista di un evento sportivo senza precedenti, la nostra città sarà all’interno di una manifestazione che coinvolgerà il mondo intero: le qualificazioni olimpiche di baseball “Europa- Africa” valide per l’accesso a Tokyo 2020.

Questa mattina, in Sala di Rappresentanza del Comune di Parma, la conferenza stampa di annuncio alla città alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti, del vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi, del delegato Coni Antonio Bonetti, promotore dell’evento Massimo Fochi, dello sponsor ParmaClima Luca Meli.

“E’ un orgoglio fare parte di Tokyo 2020 e ospitare questo evento ridarà luce al baseball, una tradizione sportiva con radici molto profonde della nostra città. Potremmo raccontarci e diffondere la cultura dello sport che ci appartiene. Saremo insieme a Bologna le città italiane per le qualifiche dell’asse Europa-Africa. Parma, per candidarsi ad essere la sede di questo evento sportivo, ha costruito un intenso lavoro che ha visto pubblico e privato sostenersi a vicenda. Ringrazio le società sportive e i tanti volontari che ne fanno parte perché questa è una vittoria di tutti. Ci siamo presi una grande responsabilità e diventerà un evento per tutta la città e non solo. Questa manifestazione sarà un’occasione storica per la nostra città, un evento senza precedenti come prestigio sportivo. Ospiteremo sei nazionali, cinque europee e una africana accompagnate da migliaia di appassionati, di cui molti stranieri. Sarà una bellissima manifestazione di avvicinamento a Parma2020. L’ottenimento di questo evento è il riconoscimento duplice: al mondo del baseball parmigiano che negli anni ha saputo continuare a coltivare la cultura di questo splendido gioco e scrivendo pagine importantissime a livello anche internazionale. Ma è un riconoscimento anche al nostro Comune che ha investito tanto negli impianti sportivi, dotando la città di diversi impianti per il baseball a tutti i livelli e di uno stadio di primissimo livello. Oggi si inizia a lavorare con il Parma Clima e tutto il mondo del Baseball per sfruttare al meglio questa occasione. Consentitemi un ringraziamento particolare a Massimo Fochi e Luca Meli per aver creduto in questa possibilità e aver creato le condizioni perché si realizzasse” ha introdotto Bosi.

Grande sostegno anche da parte del CONI rappresentato dal delegato Antonio Bonetti: “lo sport è cultura e ospitare questo percorso ci onora sia come evento sportivo che come città”. “Il lavoro di tessitura è partito a settembre con le Istituzioni al nostro fianco. Non potevamo perdere l’opportunità di far parte dei Giochi Olimpici. E’ stato un lavoro intenso e di squadra, un primo mattoncino è stato conquistato ora serve impegno per costruire un evento a settembre che ci vedrà protagonisti in tutta Italia e nel mondo” ha sottolineato Massimo Fochi. Per ParmaClima la tappa parmigiana delle qualificazioni olimpiche impegnerà in maniera importante tutti ma sarà un evento indimenticabile.

Il sindaco Pizzarotti ha chiuso la conferenza stampa ringraziando tutti coloro che si sono resi disponibili per far si che si concretizzasse la realizzazione questa opportunità per la nostra città: “Un’altra occasione in cui abbiamo dimostrato quanto Parma è in grado di avviare metodi di collaborazioni efficaci tra pubblico e privato. Ci siamo impegnati per migliorare i nostri impianti sportivi e ne è valsa la pena visto che siamo stati scelti anche per l’attenzione che diamo in questo ambito”.

Il torneo di disputerà dal 18 al 22 settembre e sarà l’impianto Nino Cavalli ad ospitarlo.

Parma che si prepara così ad accogliere un evento sportivo di grande portata, senza precedenti e di grande prestigio. Tokyo rivedrà il baseball come disciplina olimpionica e ci sono grandi aspettative, sarà un ritorno storico.

Per la nostra città sarà un’occasione unica: avremo la possibilità di ospitare le più importanti nazionali europee e la migliore africana che si avvicenderanno sul terreno di gioco per guadagnarsi la possibilità di qualificarsi e partecipare alle Olimpiadi. I posti sono solo sei in tutto il mondo. Sarà una esperienza magica per atleti e spettatori che faranno tutto il possibile per farne parte.

Il torneo di qualificazione per le Olimpiadi 2020 di baseball, che si gioca tra il 18 e il 22 settembre a Parma e Bologna, vedrà la partecipazione di sei Nazionali: le prime cinque del campionato Europeo e la prima del torneo continentale dell’Africa. Solo la prima classificata accederà ai Giochi.

In una data ancora da definirsi della primavera 2020 si svolgerà l’ultimo torneo di qualificazione, ospitato da Taipei City a Taiwan. Sarà un torneo a sei, al quale parteciperanno la seconda del qualificatorio di Europa e Africa in programma a Parma e Bologna, la seconda e la terza del torneo qualificatorio delle Americhe in Arizona, le prime due dei Giochi Asiatici, escluse le squadre, già qualificate e i campioni dell’Oceania.