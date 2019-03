8 marzo, il poeta Luca Ariano presenta tre poetesse

In occasione dell’8 Marzo, il poeta Luca Ariano presenterá tre poetesse: Rossella Renzi, Silvia Secco e Claudia Zironi.

Venerdì 8 marzo, alle ore 18, presso la libreria Fiaccadori in Via al Duomo a Parma, le tre poetesse, conosciute a livello nazionale, parleranno e leggeranno dalle loro ultime raccolte.

L’incontro sará occasione di riflessione sulla poesia delle donne e sulla condizione femminile. Per l’occasione il cantautore e poeta Alberto Padovani, in arte ManìnBlù, canterà alcune canzoni dedicate alle donne.

ROSSELLA RENZI vive a Conselice (Ravenna), è insegnante nella Scuola Primaria.

Ha pubblicato in versi: I giorni dell’acqua (L’arcolaio, 2009), Il seme del giorno (L’arcolaio, 2015) con la prefazione di Gian Mario Villalta, finalista al Premio Carducci, 2^ classificato al premio internazionale Luigi Di Liegro; Dare il nome alle cose (Minerva, 2018).

Nel 2018 per la collana Gialla Saggi di pordeonelegge esce l’E-Book Dire fare sbocciare. Laboratori di poesia a scuola .

È presente su diverse antologie, tra cui Ritratti di poeta a cura di Cinzia Demi (puntoacapo 2019), I volti delle parole – 65 fotografie di poeti-, a cura del fotografo Daniele Ferroni (Fondazione Tito Balestra, 2014), Il Canto della Terra (Samuele, 2011) e Salvezza e impegno (Fara, 2010).

Dal 2003 è redattrice di “Argo – Rivista d’esplorazione” e dal 2018 è redattrice del Blog “Poesia del nostro tempo” https://poesiadelnostrotempo.it.

È tra i curatori del volume L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie (Gwynplaine, 2014), di Argo, Poesia del nostro tempo – Annuario 2015 e 2016, (Gwynplaine) e di Argo – Confini (Istos, 2018).

Per la Casa Editrice Kolibris ha curato il blog “Donne in poesia”; ha collaborato alla realizzazione del blog www.ipoetisonovivi.com.

Numerosi sono gli interventi su riviste di critica e letteratura: Graphie, Atelier, La Mosca di Milano, Clandestino, Farepoesia, Land, Le voci della luna.

Per Radio Sonora (Community Web) conduce il programma “Conversazioni in poesia”.

Collabora con artisti di vario genere per approfondire il dialogo tra la poesia e le diverse forme espressive.

SILVIA SECCO, 1978, Sandrigo, (Vi). Vive a Bologna. Ha pubblicato “L’equilibrio della foglia in caduta” (CFR, 2014), “Canti di cicale” (Samuele Editore, 2016), “Amarene” (Edizionifolli e KDP Amazon, 2018). Realizza artigianalmente le edizioni artistiche Edizionifolli. E’ parte della fanzine on line e della associazione culturale Versante Ripido, con la quale cura la rassegna poetica bolognese IGiovedìDiVersi.

CLAUDIA ZIRONI, bolognese, opera dal 2012 nel mondo della diffusione culturale con la fanzine Versante Ripido (www.versanteripido.it) dedicata alla poesia della quale è uno dei fondatori. Nel 2017 Versante ripido si è costituita in associazione culturale e Claudia Zironi ne è Presidente. Versante ripido nel 2018 è stata anche rivista cartacea quadrimestrale con l’editore Terra d’ulivi di Lecce e la direzione di Stefano Iori.

Zironi collabora con altre realtà associative rivolte alla cultura, all’arte e al sociale (Le voci della luna, Poetry Sound library, Civico32).

Ha fatto e fa parte di giurie di premi di poesia a rilevanza nazionale.

E’ alla quinta pubblicazione poetica in Italia: la prima è del 2012 con Marco Saya Ed.: “Il tempo dell’esistenza” e la seconda del 2014 con Terra d’ulivi ed.: “Eros e polis”, uscita nel 2016 anche in USA con Xenos Books / Chelsea Ed. in traduzione di Emanuel Di Pasquale. La terza, uscita nel 2016 con Marco Saya Ed., è titolata “Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni”. Nel 2018 ha corealizzato e coprodotto in KDP con la poetessa Silvia Secco e con la pittrice Martina Dalla Stella (collana Edizionifolli) il libro d’arte e poesia “Ursprungliches Leben – poesia e pittura in dialogo”. Sempre del 2018 è la pubblicazione indipendente su KDP “Variazioni sul tema del tempo” (collana Versante ripido). Altre notizie si possono trovare nel sito claudiazironi@wordpress.com