Una serata gratuita di confronto, musica e cibo, parte del progetto “I colori del futuro”, iniziativa della rassegna Ottobre Africano 2019:

“ACCOGLIENZA: DALL’EMERGENZA ALL’INTEGRAZIONE”

Sabato 09 Marzo 2019

WOPA – Via Palermo n°6

Dalle 17.30 alle 22

Alle 18 – DIBATTITO tavola rotonda

Si affronterà il tema della migrazione ragionando su quali azioni intraprendere per cambiare una condizione di emergenza in una condizione di integrazione. Parleremo del ruolo della cultura come elemento necessario per favorire l’integrazione tra richiedenti asilo e popolazione locale, su come valorizzare le reciproche potenzialità. I vari attori (cooperative, centri di accoglienza, volontari, associazioni di comunità, cittadinanza e istituzioni) potranno confrontarsi attorno alle tematiche legate all’accoglienza e definire linee guide e proposte per abbattere le barriere interculturali e favorire una reale interazione positiva tra i nuovi migranti e i territori che li accolgono, a vantaggio di entrambi.

Saranno presenti tra gli altri Marion Gajda, consigliere del Comune di Parma; Jean Claude Didiba Ngeng, presidente Consulta dei Popoli; Emilio Rossi, Presidente del CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale), Simone Strozzi, Presidente Cooperativa Sociale Svoltare.

Alle 19.30 – Q&A

Modera Cleophas Adrien Dioma, presidente Associazione Le Réseau

Alle 20 – DEGUSTAZIONE di #piattiafricani tipici e mostra fotografica

Alle 20.30 circa – CONCERTO

Sul palco Djana Sissoko straordinaria figlia d’arte del grande musicista Baba Sissoko, accompagnata alla chitarra da Massimo Garritano.

La serata è promosso dall’Associazione Le Reséau con il supporto di Fondazione Pizzarotti.

La partecipazione è gratuita.