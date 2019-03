Indagine alluvione 2014, il Gip: “Non luogo a procedere nei confronti di Pizzarotti e degli altri indagati”. Il sindaco: “Cancellati cinque anni di accuse infamanti delle opposizioni”

Si è conclusa con un “non luogo a procedere” del Giudice per le Indagini Premilinari la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sindaco Pizzarotti e di altri indagati nell’inchiesta sull’alluvione di Parma del 2014. (leggi)

La sentenza di questa mattina chiude definitivamente il caso.

Il sindaco Pizzarotti non nasconde la sua soddisfazione su Facebook: ” Fui accusato di disastro colposo: oggi il Tribunale ha rigettato quelle gravi accuse nei miei confronti per i fatti dell’alluvione 2014.

Non luogo a procedere, secondo la giustizia italiana.

Ciò rende giustizia a quanto ho sempre sostenuto: abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per mettere in sicurezza Parma, rimboccandoci le maniche e lavorando sodo per risollevare la città.

La sentenza cancella 5 anni di attacchi in cui le opposizioni addossarono tutta la colpa dell’alluvione al sottoscritto.

La giustizia arriva più lenta delle accuse infamanti. Ma arriva sempre.

L’alluvione è ancora una ferita aperta: in quei giorni #Parma ha dimostrato un grande coraggio e una grande voglia di riscatto, perché in soli 7 giorni di pulizie e lavori, assieme agli angeli del fango, cancellammo il disastro causato dall’alluvione nelle strade e nelle vie e nelle piazze.

Oggi l’iter per la realizzazione della cassa di espansione è in corso, è stato assegnato l’incarico per il progetto esecutivo, che metterà in sicurezza definitivamente la città dal rischio di nuove alluvioni.

Ma oggi è anche il giorno della verità e della giustizia, e io sono contento per me e per la mia famiglia: ho sempre agito con onestà, correttezza e impegno. È la quarta volta consecutiva che i giudici archiviano accuse nei miei confronti.

Fare il sindaco è il lavoro più difficile ma più bello del mondo. Oggi sono orgoglioso di aver sempre agito con tutta la determinazione e passione che un sindaco può metterci per la sua città.

Avanti sempre.”