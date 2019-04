Roberto Musacchio: L’alternativa c’è – La Sinistra

Elezioni Europee 2019

L’alternativa c’è – La Sinistra

ASSEMBLEA PUBBLICA A PARMA

GIOVEDÌ 11 APRILE ORE 21 PARMA, Circolo arci “Filippelli” in via Pompeo Sacco 16.

Interverrà: ROBERTO MUSACCHIO

Altra Europa – Partito della Sinistra Europea

Alle prossime elezioni europee di maggio sarà presente un’unica lista unitaria di sinistra, antirazzista, femminista, ecologista, dalla parte dei lavoratori. Si chiamerà La Sinistra.

Le donne e gli uomini eletti all’interno di questa lista andranno a rafforzare il gruppo europeo del Gue, che comprende le forze di sinistra antiliberiste ed ecologiste che, sole, in Parlamento europeo in questi anni si sono battute contro le politiche di austerità volute da socialisti, popolari e liberali.

Anche a Parma facciamo appello a tutte le forze sociali, politiche, di movimento, associazioni e liberi cittadini che sono interessati a dare forza ad un’alternativa concreta al neoliberismo e ai nazionalismi, affinché partecipino alla costruzione di questa lista.

Giovedì 11 aprile, alle ore 21 al Circolo Arci Filippelli in Via Sacco 16, si terrà il primo incontro pubblico di presentazione della lista e di inizio della campagna elettorale con Roberto Musacchio, membro del Partito della Sinistra Europea e del coordinamento nazionale dell’Altra Europa. L’invito a partecipare é rivolto a tutte/i le/gli interessate/i.

Non c’è tempo da perdere, schiacciati dalle politiche di austerità neoliberista di taglio ai diritti e dalla barbarie della destra razzista e nazionalista, anche nel nostro Paese, serve costruire La Sinistra.

Perché sostenere La Sinistra?

Le prossime elezioni europee rappresentano una sfida molto alta: costruire uno spazio politico alternativo sia alla prosecuzione delle politiche neoliberiste, causa di disuguaglianze e povertà, sia al crescere della barbarie dei razzismi e dei nazionalismi.

Uno spazio a disposizione di quei movimenti che oggi costituiscono la principale speranza su scala planetaria: il movimento delle donne che partendo dalla denuncia della violenza maschile mette in discussione tutte le forme di dominio – di sesso, di classe, di culture -, ed il movimento per il clima e l’ambiente che vede una generazione di ragazze e ragazzi pretendere un futuro per la terra e le specie viventi, quindi un cambiamento radicale del modello di sviluppo. Uno spazio a disposizione di chi nel nostro paese in questi anni ha condiviso l’impegno per la difesa e l’attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza, le lotte per la difesa dei beni comuni e i diritti civili e sociali, l’opposizione alle “riforme” neoliberiste a partire da quella delle pensioni, alle privatizzazioni, alla precarizzazione del lavoro. Uno spazio per chi si schiera da anni contro xenofobia e razzismo nelle mobilitazioni e nella solidarietà attiva.

L’Europa che vogliamo costruire si fonda sulla democrazia reale e sull’autodeterminazione di donne e uomini; sulla giustizia sociale, ambientale e fiscale; sulla redistribuzione della ricchezza e del lavoro; sulla riconversione ambientale e sociale dell’economia; sul diritto al reddito e sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla solidarietà contro le politiche securitarie e di respingimento delle e dei migranti; sulla pace, il disarmo e la cooperazione internazionale.

Per questo è necessario rompere la gabbia neoliberista definita dai trattati e porre fine alle politiche di austerità, che hanno aumentato le disuguaglianze sociali nei paesi della UE e gli squilibri fra paesi dell‘Unione, fornendo terreno fertile per i tanti imprenditori della paura e dell’odio, facendo risorgere nazionalismi, xenofobia, razzismo.

Lavoriamo in Italia ed in Europa per la confluenza di tutte le soggettività politiche, culturali, sociali, civiche e di movimento, che si battono per l’uguaglianza, la solidarietà, l’umanità, con un programma i cui punti fondamentali si articolano a partire dalla piattaforma del Partito della Sinistra Europea (qui).