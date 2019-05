Sarà Parma la prima tappa di The color Run #Love Tour 2019

Sarà Parma la prima tappa della nuova edizione 2019 di THE COLOR RUN che domenica 9 giugno ritornerà in grande stile per festeggiare l’arrivo dell’estate!

La 5Km non competitiva, organizzata in Italia da RCS Sports & Events – RCS Active Team, che unisce allo sport tanta musica, divertimento e colori, ideata nel 2011 negli Stati Uniti da Travis Snyder per promuovere il benessere psico-fisico delle persone, approderà il secondo week end di giugno, per la prima volta, nella città emiliana. Centro della manifestazione sarà il Parco della Cittadella.

La famosa fortezza pentagonale realizzata da Alessandro Farnese sul finire del XVI secolo, recentemente trasformata in parco pubblico, sarà l’area selezionata dal Comune di Parma per lo svolgimento di Alè Parma Sport Festival (7 – 9 giugno), evento ideato e co-organizzato con la Fondazione Sport Parma per avvicinare le giovani generazioni al mondo sportivo, di cui The Color Run farà parte nella giornata di domenica.



Il percorso dei color runner, in corrispondenza di ogni suo chilometro, sarà arricchito da cinque punti colore e da due coinvolgenti punti divertimento: uno bolle e uno schiuma, quest’ultimo posizionato poco prima del traguardo. Elementi che renderanno sempre più coinvolgente questa ineguagliabile corsa.

Ma in più a Parma, i partecipanti avranno anche la straordinaria possibilità di passare per alcune vie del centro.

In merito al tracciato, infatti, i color runner percorreranno il 1° km all’interno del Parco Cittadella dove sarà ubicato lo start.

A seguire, gli altri 4 km si snoderanno tra le vie e i borghi del centro storico. Si correrà in via Italo Pizzi e poi in viale Solferino. Una volta arrivati in strada Farini si seguirà viale Toscanini, correndo di fianco al torrente Parma. All’altezza di ponte di Mezzo ci si inizierà a spostare verso il centro.

Si attraverserà strada Mazzini e subito dopo strada della Repubblica. Una volta giunti alla Rotonda della Fontana di Barriera Repubblica si svolterà in viale San Michele e poi in stradone Martiri della Libertà.

Arrivati in via Passo Buole, dopo essersi imbrattati di schiuma, i partecipanti raggiungeranno il traguardo posizionato nello stesso Parco.

La Regina delle Fun Race, oggetto negli ultimi anni di numerosi tentativi di imitazione, sarà tutta ispirata al tema LOVE. Il nuovo mood, lanciato a gennaio a livello internazionale, che ispirerà proprio i nuovi quattro appuntamenti del tour italiano.

Il divertimento legato a questa manifestazione, come di consueto, inizia prima della corsa, continua per tutto il suo percorso e prosegue dopo al Color Village, il centro pulsante della manifestazione.

All’interno del villaggio i vari Partner dell’evento coinvolgeranno i partecipanti di tutte le età, dando vita a una vera e propria festa all’insegna della musica, dell’animazione e dei divertentissimi color blast (il lancio delle polveri colorate dal palco verso tutto il pubblico).

Ospite del #LoveTour anche Chiara Giorgianni, la speaker ufficiale del 2019, ex concorrente del Grande Fratello 12.

THE COLOR RUN è la corsa dei record!

Oltre 400.000 sono state le persone coinvolte dal 2013 nelle sue sei edizioni italiane. Un consenso e una popolarità sottolineate non solo dai grandi numeri ma, dalla sua prima edizione, di numerosi tentativi d’imitazione. Il format rappresenta la più grande running series al mondo. Presente in oltre 50 paesi e in 200 città, il format ha coinvolto dal suo debutto oltre 6 milioni di persone. Nelle sei edizioni italiane: 39 sono state le tappe complessive di cui 13 le province coinvolte (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Rimini, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona e Udine), 185.000 i km percorsi dai color runner, 35 mila i race kit consegnati.

Lo scorso anno il 21% dei partecipanti aveva un’età inferiore ai 13 anni mentre il 44% un’età compresa tra i 14 e i 30 anni.

Il CALENDARIO 2019 – Quattro le tappe del #LoveTour. Dopo Parma seguiranno: Lignano Sabbiadoro il 27 luglio con la sunset edition, unica tappa al mare, Torino l’8 settembre e Milano il 14 settembre per il gran finale al Parco Experience.

I PARTNER E LE ISTITUZIONI COINVOLTE – eBay // OPPO // Vitasnella // MISURA – Colussi il local Partner della tappa n°1.

Comune di Parma // Città di Lignano Sabbiadoro // Comune di Milano e Arexpo // Comune di Torino.

Media Partner: La Gazzetta dello Sport e Radio Italia.

Charity Partner: Lega Italiana Fibrosi Cistica

ALÉ PARMA SPORT FESTIVAL vede il patrocinio della Regione Emilia Romagna, dell’Università degli Studi di Parma, del Comitato Paraolimpico, del CONI, di Giocampus, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’ AUSL di Parma con media partner Gazzetta di Parma. Main Sponsor Conad e con il sostegno di Farma Ascensori, Pan di Stelle, Parma Calcio e Unsocials che si occuperà anche della comunicazione dell’evento. Numerose sono le società sportive della città che hanno dato la disponibilità e offriranno ai ragazzi oltre 30 discipline sportive diverse da provare. All’interno della Cittadella ci saranno postazioni dedicate alle discipline più popolari e a quelle meno conosciute con istruttori ed educatori a disposizione, mentre le corsie della piscina di via Zarotto saranno la sede per le discipline legate al nuoto.