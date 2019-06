Rosa e Brigati: “Finalmente sembra avviato il rinnovamento di Forza Italia”

Sembra finalmente avviato il rinnovamento di Forza Italia: un cambiamento che parte dai commissari, si spera gli ultimi nominati nella storia del partito, Giovanni Toti per il Nord e Mara Carfagna per il Sud, entrambi rappresentanti delle due maggiori correnti presenti all’interno del partito, l’una che guarda al centro, l’altra che strizza l’cchio ai partiti sovranisti.

Dopo anni di verticismo sembra aprirsi il dibattito democratico interno che nel futuro congresso autunnale si concretizzerà auspicabilmente nella scelta non solo di nuove figure guida ma anche di una nuova linea politica seria, chiara e coerente.

Forza Italia a nostro avviso deve recuperare la presenza sul territorio, riavvicinandosi alla sua base e al suo elettorato moderato che oggi o non vota perchè deluso e sfiduciato oppure si affida a movimenti che non lo rappresentano pienamente.

Forza Italia deve tornare a parlare di PMI, di Made in Italy, di lavoro, di investimenti, di infrastrutture, di tasse e di semplificazione. Deve tornare a investire sugli amministratori locali e su chi, con la gavetta, i sacrifici e il lavoro, dimostra sul territorio di essere un buon punto di riferimento per la propria comunità.

Forza Italia ora deve ripartire dal basso e siamo sicuri che dopo questa svolta lo farà.

Perché solo partendo dal basso potrà tornare nuovamente in alto.

Jacopo Rosa

Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Parma

Nicolas Brigati

Vicecoordinatore provinciale Forza Italia