Questura di Parma: continuano le espulsioni di stranieri irregolari

Si susseguono con cadenza settimanale i controlli che la Polizia di Stato svolge nei quartieri della città.

Durante i servizi straordinari di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore Gaetano Bonaccorso, personale delle Polizia di Stato ha svolto numerosi servizi che si elencano di seguito:

(09.07.2019), nel corso di una serie di attività di esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, da parte della locale Squadra Mobile, all’esito della perquisizione di un appartamento in uso a persone straniere di origine nigeriana, venivano individuate, tra gli altri, le seguenti persone:

ENOBAHA Happiness, nata in Nigeria il 12.01.1989, irregolare sul t.n. poiché la relativa richiesta di asilo politico era stata denegata dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di rifugiato;

IDOWU Omotse, nata in Nigeria il 05.12.1990, pregiudicata, irregolare sul t.n. poiché il permesso di soggiorno, concesso per “motivi umanitari”, non è stato più rinnovato.

Le due donne, prive di documenti d’identificazione, sono state colpite da un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Parma; il Questore, previa determinazione della Direzione Centrale, ha disposto l’accompagnamento presso il CPR di Roma –Ponte Galeria ove verranno trattenute sino all’ esito dell’esatta identificazione utile al successivo allontanamento dallo Stato.

Nella medesima giornata, in seguito ad un invito formale ai sensi dell’Art 650 c.p., da parte di personale UPGSP, si è presentava presso questo Ufficio Immigrazione JOSEPH Destiny nato il 16.12.1995 in Nigeria, gravato da notizia di reato per resistenza a p.u., irregolare sul t.n. in quanto la relativa richiesta di asilo politico è stata respinta dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di rifugiato. Lo stesso, privo di documenti d’identità è stato gravato da un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Parma e contestuale Ordine del Questore di Parma ad abbandonare lo Stato entro 7 giorni.

(10.07.2019) BEN HMIDA Sayfeddine, 14.04.1993 Tunisia e YAKOUBI Anis, 20.05.1985 in Tunisia, già tratti in arresto in data 22.03.2018 da parte del personale della locale Squadra Mobile in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare durante l’operazione denominata “Tabula Rasa”, nel frattempo sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., sono stati colpiti nei giorni scorsi, previo nulla osta all’espulsione da parte dell’A.G, da provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Parma e contestuale provvedimento di trattenimento del passaporto da parte del Questore di Parma. In data 10.07.2019, i due soggetti, irregolari sul t.n., pregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti, al venir meno degli impedimenti che ne ostacolavano sino ad allora l’effettivo allontanamento dallo Stato, previo provvedimento del Questore d Parma, sono stati concretamente allontanati dallo Stato. Entrambi gli stranieri, sono stati coattivamente accompagnati alla frontiera marittima di Genova e da lì, imbarcati su una nave con destinazione Tunisia.

(11.07.2019) EJEBAOBHIO Chris, 10.02.1976 Nigeria, pregiudicato con condanne per stupefacenti e reati persecutori, scarcerato nella medesima giornata dai locali II.PP., irregolare sul territorio nazionale in quanto il precedente permesso di soggiorno per “motivi umanitari” non è stato mai rinnovato, è stato colpito da un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Parma. Il Questore, previa determinazione della Direzione Centrale, ha disposto l’accompagnamento presso il CPR di Brindisi – Restinco ove sarà trattenuto sino all’esatta identificazione e successiva espulsione dallo Stato.

(11.07.2019) EL ANSARY Tarik, 07.03.1985 Marocco, pregiudicato con condanne per stupefacenti, reati contro il patrimonio, scarcerato nella medesima giornata, irregolare sul territorio nazionale in quanto il precedente permesso di soggiorno non è stato mai rinnovato, è stato colpito da un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Parma. Lo stesso, privo di documenti d’identificazione è stato gravato da un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Parma e contestuale Ordine del Questore d Parma ad abbandonare lo Stato entro 7 giorni.

(12.07.2019) durante la normale attività di espletamento delle richiesta di permesso di soggiorno da parte dell’ufficio Immigrazione, è stata esaminata la posizione di tale ELEZOV Bajram, 23.01.1963, Macedonia; lo stesso, pregiudicato con condanne per reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio nazionale poiché la relativa richiesta di asilo politico è stata respinta dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di rifugiato, è stato gravato dapprima da un provvedimento del Questore di Parma che ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente avanzata. Successivamente lo straniero è stato colpito da un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Parma. Di conseguenza il Questore, ha dato esecuzione al tale provvedimento, disponendo l’accompagnamento alla frontiera del cittadino macedone, che veniva coattivamente imbarcato su un vettore aereo presso la frontiera aerea di Malpensa.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e verrano estesi ad altri quartieri della città.