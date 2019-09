Festival del Prosciutto: 100 nuovi mattoncini di cuore per il Centro oncologico di Parma

E’ stata una risposta davvero generosa quella arrivata dal Festival del Prosciutto per il Centro Oncologico di Parma. Nei due giorni della kermesse langhiranese sono, infatti, stati raccolti 5.415 euro che hanno portato il contatore totale a superare i 74mila. E 5.415 grazie arrivano dai promotori della raccolta fondi “insieme con te” tramite il direttore generale dell’Ospedale Maggiore Massimo Fabi e il presidente di Fondazione Munus Giorgio Delsante, garante della trasparenza dei fondi.

“E’ stata una partecipazione corale – afferma Massimo Fabi – a cominciare dagli amici di Langhirano che hanno reso possibile la nostra presenza alla rassegna, ai donatori che hanno risposto così generosi, ai volontari di tante associazioni del territorio che hanno presidiato nonostante la pioggia, agli specializzandi e al personale della Radioterapia e dell’Oncologia medica che ho visto così numerosi allo stand, capitanati dai loro direttori Nunziata D’Abbiero e Francesco Leonardi. A tutti un sincero grazie”.

Tanti coloro che hanno abbracciato l’iniziativa a cominciare da Angelo Schianchi che ha raccolto l’immediata disponibilità del Comune di Langhirano e di Pierluigi Capelli della ditta Pubblinord che ha allestito gratuitamente il gazebo e Susy Pasini che ha fatto da promoter sul posto. Quindi i volontari di Verso il Sereno e Intercral che si sono spesi, instancabili, a distribuire mattoncini di cuore insieme al personale medico dei reparti direttamente coinvolti nella realizzazione del Centro.

Anche l’ex calciatore Alessandro Lucarelli ha voluto portare la propria testimonianza alla raccolta fondi autografando le magliette di “insieme con te” e prestandosi ai selfie dei suoi numerosi fans, non senza aver “acquistato” un mattoncino verde, con una donazione per il Centro oncologico.

La raccolta fondi prosegue, è possibile donare con bonifico bancario (iban: IT47F 06230 12700 0000 38377020), online su insiemeconteparma.it, tramite un’associazione in ambito oncologico o presso uno dei punti di raccolta che espongono il logo di “insieme con te”. Con una donazione di almeno 50 euro è, inoltre, possibile firmare un mattoncino di cuore, in edizione limitata, che verrà collocato alla base del plastico in Lego realizzato dall’artista Riccardo Zangelmi e di prossima presentazione. Per info: insiemeconte@ao.pr.it.