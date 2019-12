Sicurezza urbana, proseguono gli incontri UrbSecurity

Tappa a Parma di Luisa Gonçalves, coordinatrice del progetto europeo UrbSecurity e dell’esperto Pedro Soutinho. Il progetto è finanziato dal programma URBACT III, a cui Parma è stata ammessa assieme ad altre città europee.Il tema al centro del progetto è quello di migliorare la sicurezza reale e percepita attraverso diverse azioni che si articolano sul piano della sicurezza intesa in senso stretto, ma che guardano anche agli spazi urbani, alla loro riqualificazione e rigenerazione, per favorire proprio questo tipo di discorso.

La coordinatrice del progetto a livello europeo, Luisa Gonçalves, responsabile della pianificazione territoriale della città di Leiria, in Portogallo, assieme a Pedro Soutinho , ha partecipato ad un incontro promosso dal Comandante della Polizia Locale, Roberto Riva Cambrino, e dalla Struttura Operativa Finanziamenti e Politiche Comunitarie del Comune di Parma, a cui hanno preso parte i rappresentati dei diversi settori e servizi del Comune. Si è trattato di un momento di confronto ed approfondimento particolarmente significativo sulle tematiche della sicurezza che è proseguito, poi, sul territorio, con una visita alla città di Parma e la conoscenza di alcuni dei portatori di interesse esterni al Comune.

Il progetto europeo ha come obiettivo quello di redigere un Piano di Azione Integrato da parte delle singole città ammesse al progetto stesso, con proposte concrete di miglioramento, sia in tema di ordine pubblico che in tema di spazi pubblici. Si tratta di un progetto partecipato che parte dallo studio della situazione sul territorio, dalla raccolta delle istanze dei portatori di interesse, per giungere all’elaborazione di una proposta condivisa.