Pay&Stay, Borgonzoni: “Immigrazione senza regole genera business criminali”. Rainieri: “Grazie Gdf”. Occhi: “Siamo pieni di falsi rifugiati”

‘Ancora business sulla pelle di immigrati sui nostri territori. Pretendere regole e farle rispettare, come ha fatto Salvini al Governo, è a tutela degli stessi immigrati, affinché non finiscano nelle mani di sfruttatori senza scrupoli. Grazie alle Forze dell’ ordine per aver sventato un altro business criminale”. Così Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, sull’operazione ‘Pay&Stay”, in corso da questa mattina a Parma (leggi).

___

“Un grande ringraziamento alla Procura di Parma ed alla Guardia di Finanza per l’eccellente operazione che ha sgominato quello che si presume essere un business criminale finalizzato a favorire clandestini, per giunta per la gran parte pregiudicati, tutti a carico di chi in questo paese paga le tasse”. È quanto ha commentato, Fabio Rainieri, Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e candidato capolista della Lega nel collegio di Parma per le prossime elezioni regionali, riguardo all’inchiesta giudiziaria denominata “Pay e stay” che ha portato all’arresto di 7 indagati per immigrazione clandestina”.

“Bisognerebbe incrementare questo tipo di operazioni con il contributo di tutte le istituzioni pubbliche – ha proseguito il leghista – Invece, le amministrazioni di sinistra come quella regionale di Bonaccini o comunque vicine al PD, come quella comunale di Parma di Pizzarotti sono per l’accoglienza comunque e dovunque e non gli interessa che agli immigrati irregolari spesso vengono riconosciuti più diritti che agli italiani ed agli stranieri regolari. Ma il 26 gennaio in Emilia-Romagna abbiamo un’importante opportunità di bocciare questo modo di amministrare”.

___

“Gli arresti di Parma per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina confermano quello che la Lega dice da tempo: il business dell’accoglienza è una mangiatoia per gente senza scrupoli che attira in Italia masse di disperati per sfruttarli nei modi più diversi. Gran parte di questi finiscono poi nel mondo della criminalità.

Le forze politiche come il PD che per anni hanno nascosto questo sistema dietro la favola bella dell’umanitarismo hanno fatto un grave danno al nostro Paese.

Con la Lega al Governo, Salvini ha chiuso i porti riducendo gli sbarchi del 80% e messo un freno alla spesa pubblica per i clandestini. Ora tutto è tornato come prima.

Le nostre città sono piene di falsi rifugiati. In Italia si deve entrare solo se si scappa davvero da guerra e persecuzioni o attraverso i flussi regolari. Prima il PD andrà a casa dalla Regione e dal Governo, prima riusciremo a fermare il business dell’immigrazione.”

Così Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale e candidato alle elezioni regionali a sostegno di Lucia Borgonzoni presidente.