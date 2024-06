Forma Futuro: consegnati i certificati di qualifica professionale a oltre 150 studenti

A Forma Futuro, tra applausi di studenti e docenti, sono stati consegnati i certificati di qualifica professionale ad oltre 150 studenti che hanno terminato il loro percorso di studi nei diversi ambiti che la scuola di via La Spezua offre.

Giovani che ora sono pronti per il mondo del lavoro; la maggior parte dei ragazzi “diplomati” quest’anno, ha già infatti un’occupazione. Meccanici, autoriparatori, elettricisti e operatori agroalimentari hanno sfilato davanti a compagni e insegnanti per ritirare il loro attestato dopo due anni d’impegno tra lezioni in classe, in laboratorio e in stage. Il direttore generale Mirco Potami e l’Assessore alla Scuola del Comune di Parma Caterina Bonetti hanno consegnato i certificati insieme alla responsabile Carlotta Bocconi.

“Oggi siamo qui per celebrare l’importante traguardo raggiunto dai nostri ragazzi – ha affermato il direttore Potami durante la cerimonia – . Sono giornate come queste che ci spingono a continuare a investire sulla formazione tecnico-professionale perché sono tante le richieste di personale qualificato da parte delle aziende del territorio”. La maggior parte dei “diplomati” di Forma Futuro (oltre l’80 per cento) trova infatti un’occupazione nelle aziende del territorio. Presente anche Sabina Denti del Molino Denti coinvolta nel progetti di stage con i ragazzi e le ragazze e che ha evidenziato quanto sia importante la formazione tecnica e professionale rispetto alle necessità e al bisogno di personale qualificato da parte delle aziende.