Morto sul lavoro a Collecchio, Gaetana Russo (FdI): “Seguiremo con attenzione le indagini”

“In attesa di capire cosa sia accaduto oggi pomeriggio a Gaiano di Collecchio, nel cantiere in strada Vigne, durante lavori di escavazione in un campo, esprimo le mie condoglianze e la vicinanza alla famiglia del giovane operaio morto.”

Lo dichiara l’on. Gaetana Russo (FdI), membro della commissione di inchiesta per le condizioni di sicurezza sul lavoro.

“Dalle prime informazioni si tratterebbe di un incidente sul lavoro, in occasione del trancio di cavi sotterranei ad opera dell’escavatore, che anche nelle modalità in cui si è consumato, non può che lasciare sgomenti.

Una vita spazzata via così, tanto più a vent’anni, non è accettabile. Seguiremo con attenzione le indagini che ora si apriranno, volte a verificare se sia stata effettuata una mappatura di tutti i sotto servizi presenti e relative interferenze, data la particolare tipologia di lavoro, se siano state adottate da tutti i soggetti coinvolti le opportune disposizioni legate alla sicurezza, e se vi fosse contezza, nella planimetria e nei rischi, della rete della condotta elettrica. Nel frattempo però, non posso che esprimere cordoglio alla famiglia di questo ragazzo.

Auguri di pronta guarigione all’operaio coinvolto nell’incidente, che fortunatamente pare aver riportato solo delle ferite”.