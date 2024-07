Eletto il Gruppo Territoriale del M5S di Parma e provincia

Qualche sera fa a Parma, dopo un anno dalla sua costituzione, si è nuovamente votato per eleggere il rappresentante del Gruppo Territoriale, Parma e provincia, del Movimento 5 Stelle.

I coordinatori del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, insieme al coordinatore per la provincia di Parma, Simone Guernelli, erano presenti per sostenere questo importante momento di partecipazione democratica.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a Gabriele Buonasperanza, il rappresentante uscente, per il suo impegno e il lavoro svolto. Buonasperanza ha scelto di non ricandidarsi, permettendo così un rinnovamento delle cariche. Ringraziamo anche i due candidati per la nuova elezione, Silvia Delitala ed Enrico Zoni, per la loro disponibilità e dedizione.

Dopo una partecipata votazione, ha prevalso la Dott.ssa Silvia Delitala. Le auguriamo buon lavoro e siamo certi che, sotto la sua guida, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Parma e provincia continuerà a crescere e a rispondere efficacemente alle esigenze della comunità locale.

Questi gruppi territoriali sono fondamentali per garantire una struttura più capillare del Movimento, capace di intercettare e rispondere alle istanze provenienti dalle comunità. Grazie a essi, ogni attivista e cittadino ha la possibilità di diventare parte attiva del Movimento 5 Stelle e contribuire al miglioramento del paese.

A nome di tutto il Movimento 5 Stelle, ringraziamo nuovamente tutti i partecipanti e auguriamo alla Dott.ssa Silvia Delitala e a tutto il Gruppo Territoriale di Parma e provincia un futuro ricco di successi e soddisfazioni per il bene maggiore della nostra comunità.

I coordinatori

Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Simone Guernelli