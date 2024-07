4 agosto, amichevole Parma-Atalanta al Tardini

Parma Calcio giocherà un’amichevole di grande prestigio contro l’Atalanta Bergamasca Calcio. Contro i vincitori dell’ultima edizione dell’Europa League, il match è in programma allo stadio Ennio Tardini di Parma domenica 4 agosto alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

I biglietti saranno disponibili da lunedì 29 luglio sul circuito Vivaticket, le modalità di acquisto e tutte le info saranno rese note nei prossimi giorni.

L’amichevole si aggiunge a un quadro già definito di 3 partite per i gialloblu che oggi faranno l’esordio stagionale contro l’FC Lugano.

PRE-SEASON 2024/25 | IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI• Lugano-Parma (sabato 13 luglio, stadio di Cornaredo, ore 19:00)• Anversa-Parma (sabato 20 luglio, stadio Bosuilstadion di Anversa, ore 18:30)• Galatasaray SK-Parma (sabato 27 luglio, Raiffeisen Arena di Linz, ore 19:30)• Parma-Atalanta (domenica 4 agosto, stadio Ennio Tardini di Parma, ore 18:00)