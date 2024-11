500° Anniversario della Dedicazione del Duomo di Colorno (di Stefano Gelati)

Domenica 1 Dicembre iniziano le celebrazioni per il quinto centenario dalla dedicazione della chiesa di Santa Margherita, duomo di Colorno, avvenuta il 28 maggio 1525.

il 1° dicembre, anniversario della costituzione della Collegiata di Santa Margherita nel 1664, ci sarà alle ore 17 la messa capitolare, seguita da una conferenza sulla storia della collegiata di canonici di Colorno, tenuta dal vicario generale della Diocesi di Parma don Stefano Rosati, ex prevosto titolare della chiesa.

La dedicazione è la consacrazione di una chiesa, l’atto liturgico solenne mediante il quale l’edificio viene destinato in modo permanente all’uso sacro, assumendo così un significato spirituale e simbolico profondo. Tale atto si svolse per la chiesa di Santa Margherita, appunto, il 28 maggio 1525, come è testimoniato da una lapide in latino situata a fianco dell’altare maggiore.

La chiesa venne costruita in stile tardo gotico nel XVI secolo e ristrutturata all’interno dal 1832 al 1844 in stile neoclassico, fu dedicata a Santa Margherita di Antiochia di Pisidia, regione dell’odierna Turchia, martirizzata nel III secolo d.C durante le persecuzioni dell’Imperatore romano Massimiano.

La santa è anche patrona civica di Colorno, infatti i simboli del suo martirio sono presenti nello stemma del Comune; ciò testimonia il legame, non solo religioso, della chiesa dedicata alla santa con la comunità colornese.

Nel 1664 venne istituita una collegiata di canonici, sacerdoti che secondo precise regole celebrano in una chiesa, detta collegiata, le funzioni liturgiche, con a capo un prevosto.

Nel 1945 con decreto del vescovo di Parma mons. Evasio Colli venne elevata al titolo di Duomo, per rilevare l’importanza della stessa e il valore artistico dell’edificio di culto.

La chiesa parrocchiale di Colorno è la più grande della diocesi fuori dalla città; e condivide il titolo di duomo con la cattedrale di Parma ed il duomo di Berceto.

Le celebrazioni del quinto centenario della dedicazione del duomo di Colorno dureranno un anno a partire dal 1° dicembre, con varie iniziative culturali e liturgiche, che avranno il loro culmine domenica 1° giugno 2025 con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Le varie attività sono programmate da un comitato costituito da rappresentanti della Parrocchia, del Comune e associazioni culturali locali.

Stefano Gelati