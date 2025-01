A Collecchio proiezione gratuita del film “The wolf within”

Sabato 18 gennaio al Cinema Teatro Crystal di Collecchio (Parma) l’Associazione Io non ho paura del lupo organizza, con il Patrocinio del Comune di Collecchio e di Parchi del Ducato, la proiezione gratuita del film “The Wolf Within“.

Una storia di lupi e di esseri umani che svela il fragile equilibrio della natura e la necessità di coesistenza in un mondo che cambia. Ambientato nei suggestivi scenari del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nell’Appennino Tosco-Emiliano e nelle Dolomiti Bellunesi, il film segue le vite di diversi personaggi, ognuno dei quali rappresenta diversi gruppi di interesse per il futuro del lupo in Europa.

I loro viaggi individuali culminano in una narrazione potente che catalizza una più profonda consapevolezza dei lupi come parte essenziale di ecosistemi sani, promuovendo la comprensione del loro ruolo nel nostro paesaggio condiviso. “The Wolf Within” offre un profondo messaggio di coesistenza, mostrando molteplici prospettive sui predatori apicali, attenuando l’attuale politicizzazione dei lupi e mettendo in luce gli eroi della conservazione inseriti nelle comunità rurali.

SABATO 18 GENNAIO 2025 ore 18:00

CINEMA TEATRO CRYSTAL

COLLECCHIO (PR)

Via Domenico Galaverna, 36

Collecchio (PR)

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Un evento di Io non ho paura del lupo e The European Nature Trust con il Patrocinio del Comune di Collecchio e di Parchi del Ducato.