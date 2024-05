A Parma la 3^ edizione del Pride, obiettivo inclusione e riconoscimento di pari diritti per le persone Lgbtqia+

Il Parma Pride è giunto alla sua terza edizione. La manifestazione per l’inclusione e il riconoscimento di pari diritti per le persone LA Parma la 3^ edizione del Pride, obiettivo inclusione e riconoscimento di pari diritti per le persone Lgbtqia+ è stata molto partecipata.

Il corteo ha preso avvio nel pomeriggio di oggi da piazzale Santa Croce, ha attraversato il centro, per raggiungere il parco della Musica all’ex Eridania.

Alla sfilata hanno preso parte, per il Comune di Parma, il sindaco Michele Guerra, l’assessora alle Pari Opportunità, Caterina Bonetti, le assessore Daria Jacopozzi e Chiara Vernizzi, l’assessore Gianluca Borghi, il delegato allo Sport Davide Antonelli e diversi amministratori.

Il Parma Pride è realizzato dal Comitato organizzatore, col patrocinio del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna, dell’Università di Parma e dell’Anpi Parma, e col contributo delle Laumas Elettronica, Cooperativa Proges e ERG Voce Barilla.