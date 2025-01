Accesso alle Lauree magistrali: all’Università di Parma gratuito il percorso di recupero dei requisiti curricolari

Il Rettore Paolo Martelli: “Un altro modo per andare incontro a studentesse e studenti che vogliono iscriversi da noi”

Dall’Università di Parma una significativa opportunità per studentesse e studenti che intendano accedere a corsi di laurea magistrale Unipr ma non abbiano tutti i requisiti curricolari necessari: il percorso che li porta “in pari” con i requisiti è gratuito.

È quanto ha stabilito una recente delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Non occorre dunque alcun pagamento per i cosiddetti “corsi singoli”: le sole condizioni per la gratuità del percorso sono l’aver effettuato la pre-immatricolazione al corso di laurea magistrale di interesse e il versamento della sola tassa regionale e del bollo virtuale.

«È un altro modo per andare incontro a studentesse e studenti che vogliono iscriversi da noi – commenta il Rettore Paolo Martelli –. Diamo loro l’opportunità di colmare eventuali “lacune” in ingresso per le lauree magistrali, mettendosi in pari con i requisiti curricolari, senza dover provvedere al pagamento dei corsi singoli. Anche questo significa star vicini alle nostre studentesse e ai nostri studenti, e per certi versi “investire” su di loro, all’interno di un’idea anche “sociale” di Università».

Per legge l’accesso alle lauree magistrali è subordinato al possesso non solo di un idoneo titolo di studio ma anche di requisiti curriculari specifici: ad esempio l’acquisizione di un certo numero di crediti formativi universitari (CFU) in ambiti definiti. La decisione dell’Ateneo nasce con l’intento di andare incontro a studentesse e studenti proprio su questo, consentendo loro un risparmio di diverse centinaia di euro.

Chi non è in possesso dei requisiti curriculari per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale può dunque accedere gratuitamente al percorso “Recupero requisiti curriculari” (“corso singolo”), a condizione che abbia effettuato la pre-immatricolazione al corso di laurea magistrale di interesse e abbia effettuato il versamento della sola tassa regionale e del bollo virtuale. Il percorso non dà diritto al rilascio di certificazioni relative al superamento dei singoli insegnamenti: si tratta infatti di attività esclusivamente propedeutiche all’accesso al corso di laurea magistrale, da concludersi entro il 31 marzo.