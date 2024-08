Accoglie in casa 30enne bisognosa incontrata in stazione, lei gli ruba 800 euro: denunciata

Un incontro in una via nei pressi della stazione ferroviaria, qualche chiacchiera, la richiesta di cibo e soldi, e la generosa proposta di farla salire in casa per mangiare un boccone. Ma alla prima buona occasione la donna è fuggita portando con se circa 800 euro che l’uomo aveva nel portafoglio. Deluso e sconfortato, il buon samaritano ha sporto denuncia ai Carabinieri.

*******

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, al termine di rapida e mirata serie di accertamenti, hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Parma una 30enne italiana, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, perché ritenuta la presunta responsabile del furto.

La vittima del furto è un 40enne che alcuni giorni fa, mentre stava percorrendo una via nei pressi della stazione ferroviaria per rincasare è stato avvicinato da una donna, la quale dopo averlo avvicinato si è dichiarata in grave difficoltà economica, con un assoluto bisogno di mangiare e di qualche spicciolo per comprare le sigarette. L’uomo, impietositosi decideva di aiutarla, invitandola a casa a mangiare un piatto di pasta al pomodoro.

Raggiunta l’abitazione, mentre l’uomo era in cucina intento a preparare, sentiva sbattere la porta d’ingresso e subito dopo un rumore di passi svelti che scendevano le scale. Intuito che la ragazza se ne era andata, dopo una rapida verifica notava che dal suo portafoglio che aveva lasciato sul tavolo del salotto mancavano tutti i contanti, per un totale di quasi 800 euro.

Dopo un breve quanto infruttuoso tentativo di rintracciare la ragazza, si è recato dai Carabinieri di Parma Oltretorrente ed ha sporto denuncia, fornendo una dettagliata descrizione della donna.

I Carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la descrizione, grazie al bagaglio informativo acquisito nel tempo, ed al continuo censimento dei soggetti dediti alla commissione di reati, hanno identificato la 30enne italiana, già nota alle forze dell’ordine a seguito di pregresse vicende giudiziarie.

Ottenuti i necessari riscontri, i Carabinieri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, hanno denunciato la 30enne alla Procura della Repubblica di Parma poiché allo stato ritenuta la presunta responsabile del furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma