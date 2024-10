Affidati i lavori di riqualificazione del Parco Testoni nel quartiere Crocetta per 670mila euro

Si è conclusa con esito positivo la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del Parco Testoni, situato nel quartiere Crocetta. I lavori di cantierizzazione inizieranno a breve e si concluderanno entro sei mesi. Il progetto prevede un investimento complessivo di 670.000 euro.

L’intervento rientra nel più ampio progetto “Parma la Città Verde” che si propone di riqualificare la rete di parchi, viali e piazze cittadine, rafforzando l’identità verde della città.

La riqualificazione del Parco Testoni comprenderà diversi interventi significativi, tra cui: la rigenerazione dell’area verde con la revisione dei percorsi esistenti e la creazione di nuovi camminamenti realizzati con pavimentazione drenante; il potenziamento dell’illuminazione, per garantire maggiore sicurezza e visibilità lungo i percorsi; la realizzazione di nuove aree di sosta e socializzazione, anche intergenerazionale; vi saranno inoltre zone dedicate ad attività fisiche e ludiche, con l’installazione di attrezzature calisteniche e aree gioco inclusive per bambini e bambine, per la fascia d’età 2-5 anni e 5-12 anni. Verranno, inoltre, realizzati una seconda area cani e un piccolo “bosco a forma di cerchio”, accessibile tramite il percorso di nuova realizzazione.

Il progetto prevede la demolizione degli spogliatoi esistenti non più utilizzati, la rimozione dei vecchi giochi bimbi, il restauro del campo da basket con il rifacimento della pavimentazione e lo smontaggio selettivo del Modulo Eco.

Il Parco Testoni rappresenta un’importante area verde del quartiere Crocetta. Al termine dei lavori, i residenti e le residenti avranno a disposizione uno spazio rigenerato, pensato per favorire l’attività sportiva, il divertimento di bambine e bambini e la socializzazione e per promuovere l’attrattività e la vivibilità del quartiere.