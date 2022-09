Aimi (FI): “Oltre 30 vele percorreranno l’Emilia e la Romagna per portare i messaggi del Presidente Berlusconi”

“Suona la “carica” Forza Italia, lusingata dai sondaggi che la danno a doppia cifra.

“Abbiamo messo in campo – spiega il coordinatore regionale sen. Enrico Aimi – uno sforzo straordinario per dispiegare nell’intera regione oltre 30 mezzi che porteranno i principali slogan del Presidente Berlusconi tra la gente. Pillole del nostro programma, della nostra visione dell’Italia. In questo momento di grande incertezza, di crisi economica e di instabilità internazionale bisogna affidarsi a chi ha dimostrato, nella propria vita, il suo valore e il suo peso politico. Non giriamoci intorno: o Angela Merkel e Silvio Berlusconi aprono la trattativa per la pace in Ucraina su mandato Europeo, o rischiamo un conflitto lunghissimo e dalle conseguenze catastrofiche. Nell’intero globo terreste non ci sono altri leader in grado di farlo. Per questa ragione, ora, più che in altre precedenti occasioni, è necessario rafforzare il consenso a Forza Italia.

I nostri militanti sono estremamente vivaci, con banchetti sparsi in tutte le principali città, segno di una vitalità senza precedente del partito. I nostri candidati stanno battendo in lungo ed in largo l’intero territorio regionale, moltiplicando gli incontri e le occasioni di presentazione del programma.

Come coordinatore degli Azzurri, vista anche la mia più che quarantennale esperienza nelle campagne elettorali, ho voluto mettere in campo queste vele per raggiungere il più possibile tutti i cittadini dell’Emilia e della Romagna, anche per spiegare che votare, questa volta è molto facile: basta barrare il simbolo di FI.

L’assalto politico a questa roccaforte rossa – ironizza Aimi – non avverrà solamente da terra ma anche dal cielo. Questa sarà la prossima sorpresa che annuncerò nei prossimi giorni.”

Sen. Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia e candidato al Senato della Repubblica.