Al Campo Scuola “Lauro Grossi” finale della XII edizione delle “Giochiadi”

Tutto pronto per la finale della dodicesima edizione delle “GIOCHIADI”, evento sportivo pluridisciplinare rivolto alle classi quinte delle Scuole Primarie di Parma e provincia, organizzato dal Comitato di Parma dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Numeri record per questa edizione: durante le dodici tappe di qualificazione sono state ben 141 le classi provenienti da tutto il territorio, ed oltre 3400 bambini che si sono sfidati fra loro su giochi a squadra, staffette e percorsi misti.

Ad ottenere il pass per la finale 14 classi di Parma e provincia: la 5A e la 5B della Scuola Primaria “Laura Sanvitale” di Parma, la 5D di Sorbolo, la 5C di Noceto, la 5C di Fontanellato, la 5C di San Secondo P.se, la 5A della Scuola “Mario Lodi” di Parma, la 5C dell’IC Micheli di Parma, la 5A dell’Istituto “De La Salle” di Parma, la 5A della Scuola Paritaria “Il Seme” di Fidenza, la 5A di Torrechiara, la 5C di Collecchio, la 5A di Monticelli Terme e la 5A della Scuola “Corridoni” di Parma.

La finale si terrà lunedì 27 Maggio 2024 a Parma, presso il Campo Scuola di Atletica Leggera “Lauro Grossi”, dalle ore 8.30 alle ore 15.00.

Anche quest’anno tante le iniziative legate alla manifestazione: in collaborazione con il Panathlon Club di Par- ma, è stato istituito il consueto Concorso grafico che premierà degli elaborati che ver- ranno giudicati da una giuria di esperti durante la finale. Non manca ancora una volta la solidarietà: in collaborazione con la Onlus Amicizia Senza Frontiere è stata lanciata una raccolta tappi fra le classi che permetterà la costruzione di un pozzo di acqua potabile in Burkina Faso.

La manifestazione è patrocinata dal CSEN Nazionale, dall’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dal CONI Emilia Romagna, dalla Provincia di Parma e da tutti i Comuni ospitanti; partner dell’iniziativa il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo “Attilio Bertolucci” di Parma che, grazie ai ragazzi delle classi 2^ e 3^ T, coadiuveranno e giudicheranno le prove durante la finale. Sono partner dell’iniziativa anche Ilger.com srl e L’Isola d’Oro srl, da sempre vicini alla manifestazione, oltre ad Optilook, Barilla, Davines e Parmalat.