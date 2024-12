Al Tardini il Parma piega il Monza 2 a 1

IL TABELLINO – Parma-Monza 2-1

Parma: Suzuki; Hainaut (89′ Almqvist), Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita (46′ Valeri), Sohm; Man, Hernani (68′ Camara), Mihaila; Cancellieri (46′ Bonny). All. Pecchia

Monza: Turati; Izzo, Pablo Marí, D’Ambrosio; Birindelli, Bondo, Bianco, Carboni; Ciurria, Caprari; Maldini (57′ Djuric). All. Bocchetti.

Arbitro: Federico La Penna di Roma.

Gol: 56′ rig. Hernani (P), 85′ Pereira (M), 98′ Valenti (P)

Ammoniti: Izzo, D’Ambrosio, Pablo Marí, Valenti, Carboni, Birindelli, Hainaut, Camara, Pereira.

Espulsi: Pablo Marí.

LA PARTITA – Partita difficile e delicata per un Parma penalizzato da molti infortuni.

Il Monza parte forte. Al 3′ Maldini colpisce la traversa, poi la difesa del Parma ferma sulla linea il suo colpo di tacco; sul proseguo dell’azione Ciurria va in rete sull’assist di Caprari, il cui pallone però era oltre la linea di fondo.

Poco dopo, al 9′, un altro gol annullato al Monza.

Caprari serve Maldini che segna. Ma lo stesso Caprari si trovava in fuorigioco.

Dopo dieci minuti di sofferenza, il Parma comincia a macinare gioco.

Al 10′ tiro insidioso dal limite di Mihaila, respinto dal portiere lombardo. Al 33′ azione pericolosa di Man. Il Parma si rende ancora pericoloso con le ripartenze, ma senza centrare il gol, correndo ancora rischi per le azioni offensive dei brianzoli, che hanno un buon possesso di palla.

Ripresa con tante emozioni: tra le altre, un altro gol annullato al Monza e un rigore prima concesso al Parma, e poi non dato, a seguito dell’intervento del Var. E soprattutto tre reti realizzate, con emozioni fino all’ultimo respiro.

Al 56′ rete su calcio di rigore per il Parma, dopo un fallo di Marí ai danni di Coulibaly. Intervento del Var: espulso il difensore del Monza, calcio di rigore realizzato da Hernani sulla sinistra di Turati.

Il Monza non si dà per vinto e nonostante l’inferiorità numerica agguanta il pareggio con Pereira, che finalizza un traversone dalla destra all’85’. Poi, nel recupero, al 98′ di testa Valenti trova la rete del 2 a 1. Esplode la gioia del Tardini.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Da segnalare le prestazioni di Hernani, classe 1994, che oltre al gol, conferisce esperienza al centrocampo della giovane formazione crociata. Bonny, entrato nel secondo tempo, offre maggiore solidità all’attacco del Parma, mentre Sohm si segnala per alcune buone incursioni. Naturalmente il gol decisivo merita una citazione per Valenti, che dimostra di credere alla vittoria fino alla fine.

LA CURIOSITÀ – Prima sfida in assoluto tra Parma e Monza in Serie A. L’ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2022 in Serie B: pareggio 1-1 in casa dei lombardi.

In serie B il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite contro il Monza, mentre l’ultimo successo dei brianzoli contro gli emiliani nel campionato di serie B risale all’anno 1985.

DALLA CURVA – Oltre 17mila gli spettatori sugli spalti. Nell’immediato prepartita, al Centro di Coordinamento Parma Clubs scambio di auguri tra i tifosi, con panettone e il dj set di Davide Schmid.

c.s.