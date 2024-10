Al Teatro di Ragazzola “La sindrome di Procuste”, commedia dialettale di Antonio Guidetti

Sabato 5 OTTOBRE ore 21.15, al Teatro di Ragazzola, “La sindrome di Procuste” della compagnia Artemisia Teater di Antonio Guidetti, ingresso 10 euro, gratuito per gli abbonati alla stagione teatrale 2024_25

Ormai è una gioiosa consuetudine dare il via alla stagione del Teatro di Ragazzola con la comicità della compagnia Artemisia Teater. Il cast guidato dal capocomico Antonio Guidetti porterà in scena la commedia dialettale “La sindrome di Procuste”: tra risate e battibecchi i due protagonisti Cittami e Pistòl si ritrovano, loro malgrado, a viaggiare nel tempo e ad arrivare fino a noi dal lontano 1700. Come reagiranno i nostri ingenui e inconsapevoli antenati nel vedere il mondo così cambiato? Chi comincerà a soffrire della cosiddetta “sindrome di Procuste”, altrimenti definita “la malattia degli invidiosi”?

Il divertimento è garantito!

informazioni 339.5612798

www.teatrodiragazzola.it