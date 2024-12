Al Teatro Regio il 20 dicembre Luca Salsi e Michele Pertusi in “Pianse ed amò per tutti”, recital per l’ospedale dei bambini

Due grandi voci e due cuori grandi: Luca Salsi e Michele Pertusi, accompagnati al pianoforte da Milo Martani, saranno i protagonisti al Teatro Regio di Parma venerdì 20 dicembre 2024, ore 20.30, di Pianse ed amò per tutti recital lirico benefico in favore dell’Ospedale dei bambini di Parma “Pietro Barilla”, realizzato con Comune di Parma che sarà presentato da Ilaria Notari.

L’appuntamento è stato presentato in mattinata, nella Sala di Rappresentanza del Municipio da Michele Guerra sindaco di Parma e presidente Fondazione Teatro Regio, Lorenzo Lavagetto vicesindaco di Parma e assessore alla cultura, Luciano Messi sovrintendente Teatro Regio, Luca Salsi baritono, Michele Pertusi basso, Antonio Ventura direttore amministrativo Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Sandra Rossi direttore sanitario e direttore del Dipartimento interaziendale provinciale di Emergenza-Urgenza uno straordinario appuntamento del Natale di Parma.

“Questa iniziativa benefica esalta la tradizione della lirica di Parma insieme ai due maggiori artisti che la città vanta di avere – ha detto il sindaco Michele Guerra-. Nell’ultimo mese ho accompagnato la presentazione di tantissime iniziative di solidarietà in tantissimi luoghi e realtà. È qualcosa che emoziona e riempie il cuore, che fa emergere il profondo dell’anima generosa di Parma e la coesione di questa comunità”.

Il programma prevede l’interpretazione dei due artisti di arie dalle opere di Giuseppe Verdi Simon Boccanegra, Macbeth, I Vespri siciliani, Attila, Ernani, Rigoletto, Don Carlo.

Le voci verdiane scure sono dell’introspezione, dell’introversione, dell’energia – come ha scritto Giuseppe Martini. Verdi se ne era presa cura fin da subito e più passava il tempo più capiva che i giovani, non solo sul palcoscenico, erano tigri di carta. Risuoneranno le voci di uomini maturi con riserve di energie come quelle che sfoga Rigoletto, o dogmatiche come il rivoluzionario Procida, ma è anche il gesto ultimo contro qualcosa di più grande e imperscrutabile del Boccanegra.

“In programma il 20 dicembre c’è un repertorio verdiano impegnativo che scorrerà tra le arie e i duetti per baritono e per basso più famosi – hanno illustrato i due interpreti Luca Salsi e Michele Pertusi -. Un appuntamento vicino alla cultura della città, che offriamo col cuore insieme a Ilaria Notari con condurrà la serata e al Maestro Milo Martani al pianoforte come esempio di cultura che cura e destinata ad una realtà importantissima per i bambini di Parma”.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili alla biglietteria del Teatro Regio di Parma e online su teatroregioparma.it. L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.