Al via JEnerational mentoring, il progetto che rompe le barriere generazionali

Aprono le iscrizioni a “JEnerational Mentoring”, il progetto di reverse mentoring ideato dall’Associazione “Parma, io ci sto!” insieme con l’Associazione JEParma e il supporto di Federmanager Parma.

Un’opportunità significativa per promuovere l’inclusività all’interno delle aziende attraverso la collaborazione fra generazioni, contrastando differenze e pregiudizi verso i giovani talenti.

L’iniziativa di reverse mentoring – pratica per la quale individui meno esperti condividono le proprie conoscenze con persone più esperte e che inverte, quindi, il ruolo del mentore e del mentee – è nata dall’ascolto degli Associati dell’Associazione “Parma, io ci sto!” che hanno espresso la volontà di utilizzare proprio questa modalità di mentoring aziendale come strumento utile per avvicinare generazione distanti fra loro, valorizzandone il rispettivo potenziale.

Scopo essenziale del progetto è quello di creare un dialogo costruttivo tra studenti universitari e imprenditori/manager così da favorire, da un lato, l’innovazione e, dall’altro, una cultura aziendale inclusiva e collaborativa.

Al fine di creare un percorso d’interesse sia per i giovani che per i veterani, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di 20 studenti universitari e 20 imprenditori/manager e si svolgerà nell’ambito di 6 incontri totali che avranno luogo in un periodo dal 5 ottobre al 9 novembre.

Il primo incontro, previsto per il prossimo 5 ottobre, si pone l’obiettivo di creare spirito di squadra attraverso lo svolgimento di diverse attività; in questa occasione saranno svelati i 4 temi protagonisti dell’iniziativa – la leadership, il valore, il lavoro e il benessere – che verranno poi approfonditi e discussi durante un percorso autonomo che i team svolgeranno nelle successive quattro settimane.

Il progetto prevede, infine, un incontro conclusivo, sabato 9 novembre con lo scopo di presentare i risultati e gli output ottenuti dai vari team coinvolti in occasione dei precedenti incontri.

In linea con una cultura aziendale inclusiva, il progetto “JEnerational Mentoring” mira all’instaurazione di legami sempre più forti tra giovani studenti e imprenditori e ad una cooperazione tra loro, al fine di portare valore nelle proprie realtà e nel territorio, trasformando il divario generazionale in un’opportunità di crescita strategica.

Informazioni sul bando e modalità di iscrizione sono disponibili a questo link: https://www.parmaiocisto.com/generazioni-di-competenze/

Le iscrizioni chiuderanno il 27 settembre 2024.

Per adesioni e maggiori informazioni:

segreteria@parmaiocisto.com

board@jeparma.it