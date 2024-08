Al via la potatura di 1051 piante lungo strade con linee filoviarie

Sono partite in questi giorni e si concluderanno a fine agosto le operazioni di potatura di 1051 piante da parte degli addetti incaricati dal Comune di Parma. Per dare seguito agli interventi il Comune ha stanziato circa 700 mila euro.

Si tratta di alberi posti lungo strade interessate dal passaggio di linee filoviarie, per questo sono stati presi accordi con Tep, per non arrecare disagi al trasporto pubblico locale, in quanto è stata interrotta, per motivi di sicurezza, l’alta tensione e servizio della filovia. I filobus saranno sostituiti da autobus, grazie alla proficua collaborazione tra Struttura Operativa Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Parma e Tep Spa.

Le vie interessate dalle potature sono le seguenti: via Sidoli, via Emilia est, via Baganza, via Spezia, via S. Pellico, via A. Fleming, strada Abbeveratoia, viale A. Gramsci e piazzale caduti del Lavoro.

Grazie agli interventi messi in atto saranno eliminate le interferenze degli alberi verso i cavi filotranviari, quelle con i punti di illuminazione e con gli edifici. Contestualmente verrà eseguita la rimonda eliminando i rami secchi.

Questo tipo di potatura, denominata “potatura verde”, è possibile in quanto le piante si trovano in un periodo di stasi vegetativa dovuta alle alte temperature estive, con i fenomeni di nidificazione che ormai volgono al termine.

A breve, inoltre, partiranno anche la rimonda del secco delle piante poste sul lungo Parma e su viale Maria Luigia, nonché gli abbattimenti degli alberi morti o in avanzato stato di ammaloramento che costituiscono un potenziale pericolo per cose e persone.

L’Assessore al Verde Pubblico Francesco De Vanna ha dichiarato: “Il verde pubblico cittadino continua ad essere interessato da molteplici interventi di cura e di valorizzazione. Dopo le nuove essenze messe a dimora nelle fioriere del centro, dopo gli sfalci correttamente portati a termine nel rispetto della biodiversità e dei più avanzati standard ambientali, dopo l’avvio dei lavori per il Bosco della Memoria, hanno ora preso avvio le potature e le rimonde del secco sulle vie interessate dal passaggio dei filobus.

Grazie ad una proficua interlocuzione e collaborazione con l’azienda per il trasporto pubblico, abbiamo definito una finestra temporale che ci consentirà di effettuare tutti quegli interventi di cura che miglioreranno la qualità illuminometrica di alcune importanti strade cittadine, riducendo l’interferenza con le linee dei filobus e con i corpi illuminanti. In questo modo rimuoveremo i rami secchi di oltre un migliaio di alberi.

Si tratta dunque di un programma ambizioso di cura del patrimonio arboreo per il quale abbiamo stanziato quasi 700 mila euro, anche grazie alle recenti variazioni di bilancio, per le quali ringrazio la Giunta e il Consiglio. Questi interventi non potevano essere rinviati poiché abbiamo registrato cadute improvvise di rami concentrate in alcune strade e dunque sono emerse ragioni oggettive di sicurezza: approfittiamo delle alte temperature di queste settimane che, di fatto, determinano una sorta di stasi vegetativa dei nostri alberi. Ringrazio gli uffici del Settore Verde Pubblico per il loro prezioso lavoro”.