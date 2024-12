Al via le iniziative green al mercato contadino di piazza Ghiaia

Si avvicinano le feste e la corsa all’acquisto degli alberi per creare in ambito domestico o in giardino l’atmosfera natalizia. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini amanti del verde e degli alberi naturali- comunica Coldiretti Parma – il Mercato contadino di Campagna Amica in piazza Ghiaia lancia alcune iniziative green per il Natale.

Si comincia domenica 8 dicembre con la vendita di abeti italiani che possono anche essere consegnati a domicilio. Chi è interessato all’acquisto può scegliere tra un’ampia gamma Abete rosso, Abete Normandiana, Abete Kosteriana, Picea conica.

Sarà anche l’occasione per scoprire i consigli e le tecniche per conservare al meglio l’abete nelle case e mantenerlo in salute.

L’albero naturale italiano – sottolinea Coldiretti – concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente a differenza delle piante di bassa qualità importate dall’estero che raggiungono l’Italia dopo un lungo trasporto con mezzi inquinanti.

Per dare spazio alla creatività e alla fantasia sabato 14 dicembre sempre al mercato contadino di piazza Ghiaia è previsto dalle 15 alle 17 un laboratorio (prenotazioni al laboratorio tel. 340/2492099) per preparare ghirlande natalizie per creare decorazioni uniche e addobbare gli interni o esterni delle nostre case.

Entrambe le iniziative sono a cura del Centro Verde Garden che ha il suo punto vendita all’interno del Mercato contadino in Piazza Ghiaia.

Nel mese di dicembre sono previste alcune aperture straordinarie con un ricco calendario di eventi dedicati alle tante specialità locali della filiera agricola italiana: tutte le domeniche dalle 10 alle 18 per vendita diretta e pranzo contadino; i lunedì prefestivi del 23 e 30 dalle 8.30 alle 15 per vendita diretta e pranzo contadino.