Alla Reggia di Colorno accensione dello storytelling multimediale “Le Duchesse della Reggia”

Nella Sala degli Staffieri alla Reggia di Colorno, lungo il percorso museale, una nuova installazione multimediale per conoscere, tra grafica, luci e suoni, tre duchesse carismatiche nella storia della Reggia: Elisabetta Farnese, Luisa Elisabetta di Borbone e Maria Luigia d’Austria, protagoniste tra Settecento e Ottocento delle vicende d’Europa, ognuna con la propria storia e personalità, tra alternanza di poteri e di dinastie.

I contenuti, diffusi in modalità radiale sulle pareti, intendono collegare le fonti e lo spazio storico a forme espressive attuali per il tramite di apparati tecnologici sofisticati, così da generare nel visitatore una esperienza viva basata sull’emozione, e arricchire il percorso di visita, intercettando nuove fasce di fruitori.

Lo storytelling multimediale, realizzato da Zeranta Edutainment srl, è frutto della collaborazione tra Provincia di Parma, proprietaria della Reggia, e Fondazione Cariparma che ha cofinanziato l’intervento nell’ambito del bando cultura 2023. Una nuova espressività artistica ed emozionale per la Reggia di Colorno che si accompagna alla narrazione proiettata negli spazi educativi, allestita sempre a cura di Zeranta Edutainment srl, al piano terra del palazzo, per offrire un benvenuto ricco di storia e curiosità in chiave più leggera alle scolaresche del territorio.

“Con questo intervento “ afferma il presidente della Provincia Andrea Massari” arricchiamo ulteriormente la Reggia di Colorno , che in questi due anni e mezzo ha visto un impegno straordinario da parte della Provincia di Parma, con l’accordo sottoscritto da tutte le istituzioni interessate al suo rilancio : oltre alla Provincia di Parma, il Comune di Colorno, la Regione Emilia Romagna, la Città di Parma, L’Università di Parma, il complesso della Pilotte e le due Fondazioni cittadine, e con l’importante partecipazione all’network europeo delle Regge Reali” continua Massari “punto di partenza importante per un rilancio internazionale della Reggia, patrimonio di tutti i cittadini di questo territorio”.