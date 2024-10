Allagamento al dipartimento di Sanità Pubblica in via Vasari: stop alle aperture al pubblico

Le intense precipitazioni del fine settimana hanno causato un allagamento nella sede del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl, in via Vasari a Parma, con anche interruzione di energia elettrica.

Sono in corso gli interventi tecnici per ripristinare l’attività. Intanto, si è reso necessario sospendere l’attività vaccinale per la giornata di oggi e domani (lunedì e martedì). I cittadini prenotati per questi due giorni sono avvisati con sms o e-mail.

La seduta della commissione patenti per persone diversamente abili di oggi pomeriggio è rinviata a mercoledì pomeriggio: anche in questo caso, i cittadini interessati sono avvisati telefonicamente.

Infine, l’attività dell’ambulatorio di medicina legale, con appuntamenti già fissati per martedì pomeriggio è garantita lo stesso giorno e orario a Langhirano, all’ambulatorio 128, piano terra della Casa della comunità di via Roma.

Sul sito www.ausl.pr.it è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.