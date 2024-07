Alle Officine On/Off incontro “Ecosistema quartiere” con Giorgio Vacchiano e Marco Deriu

La rigenerazione urbana non può prescindere dall’ascolto e dal dialogo con i cittadini per garantire uno sviluppo urbano sostenibile e soluzioni realmente rispondenti alle esigenze e ai desideri della comunità. Lunedì 8 luglio 2024, alle 20.30, negli spazi delle Officine On/Off in Strada Naviglio Alto 4/1 a Parma è in programma il talk dal titolo “Ecosistema quartiere” – verde, benessere e uguaglianza per rigenerare le città di domani – sessione serale di “Città Sospese” ideata per confrontarsi, condividere e immaginare il volto che assumeranno i quartieri nelle città del domani tra visioni a lungo termine e proposte di soluzioni.

Un incontro pensato per discutere le esperienze di rigenerazione urbana, promuovere il community building attraverso la partecipazione attiva degli abitanti, esplorare strategie di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni ambientali e culturali, favorire innovative alleanze tra pubblico e privato, stimolare l’interazione tra abitanti e ambiente, valorizzare il ruolo della cultura, dell’arte e della creatività come catalizzatori di cambiamento positivo.

Promosso in collaborazione con l’Università di Parma, WWF Parma, @On/Off Parma, FAB LAB Parma, Manifesto per San Leonardo e IBO Italia, vedrà relatori Marco Deriu, sociologo, professore di Comunicazione Ambientale (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Impese culturali) dell’Università di Parma e Giorgio Vacchiano, professore in Gestione e Pianificazione forestale (Dipartimento di Scienza Agrarie Ambientali – Produzione, Territorio e Agroenergia) dell’Università Statale di Milano, considerato dalla Rivista Nature uno degli scienziati italiani più importanti al mondo. Rolando Cervi, Presidente WWF Parma, coordinerà la discussione e guiderà un dibattito tra i relatori e il pubblico.

Evento gratuito e aperto a tutti.