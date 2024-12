All’Università di Parma la mostra itinerante “Aree verdi di Ateneo – Gestione, fruizione, sostenibilità”

È stata inaugurata al Centro Sant’Elisabetta dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie) la mostra itinerante Aree verdi di Ateneo – Gestione, fruizione, sostenibilità, incentrata sulle azioni poste in essere dall’Ateneo per riqualificare i propri spazi verdi, migliorarne la qualità e integrarli con più efficacia nelle normali attività di didattica, ricerca e terza missione.

Alcune di queste azioni iniziano a diventare visibili, come i nuovi stili di cura delle zone prative al Campus Scienze e Tecnologie. Di altre, l’Orto Botanico ad esempio, si notano invece i cantieri, alcuni dei quali prossimi alla chiusura.

Tutti gli interventi corrispondono a un intento comune e coordinato: dedicare la giusta cura alla sostenibilità e migliorare l’impatto dell’agire secondo dettami scientificamente corretti, tenendo tuttavia sempre ben presenti le esigenze di praticità, fruibilità e funzionalità proprie di spazi di uso collettivo.

Si tratta di un lavoro che coinvolge il Gruppo Ateneo Sostenibile con interventi concreti e di indirizzo, attuati e previsti in più sedi.

La mostra itinerante propone quattro totem, che durante il 2025 saranno esposti anche in altri plessi di Ateneo, a illustrare altrettanti interventi distinti per luogo e tipologia ma uniti da un’unica visione e da un medesimo filo conduttore: cura, studio e uso delle aree prative (anche con criteri di circolarità e azioni di Citizen Science); miglioramento della performance energetica di edifici tramite pareti verdi e creazione di un living lab nella Sede didattica di Ingegneria; rigenerazione delle serre, degli edifici e del giardino dell’Orto Botanico.

Nel corso dell’inaugurazione sono intervenuti il Prorettore Vicario Fabrizio Storti, la Delegata dall’Edilizia sostenibile Barbara Gherri, il Delegato alla Sostenibilità ambientale Alessandro Petraglia e il Direttore scientifico dell’Orto Botanico Renato Bruni.

La mostra resterà aperta fino al 31 gennaio 2025 al Centro Sant’Elisabetta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (chiusura natalizia dal 23 dicembre al 6 gennaio come per tutte le strutture universitarie), poi si sposterà in altri plessi secondo un calendario ancora da definire.