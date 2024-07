Alma e il Consorzio del Parmigiano Reggiano: una nuova partnership

La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il Consorzio del Parmigiano Reggiano sono orgogliosi di annunciare la nuova partnership che celebra e al contempo rafforza l’eccellenza della tradizione gastronomica italiana.

Tale collaborazione nasce in un momento particolarmente significativo per entrambe le istituzioni. Di fatto in questo 2024, Alma celebra il suo 20° anniversario mentre il Consorzio del Parmigiano Reggiano festeggia i suoi 90 anni di storia.

La partnership prevede una serie di attività congiunte, tra cui l’integrazione del Parmigiano Reggiano nei programmi didattici di Alma sia nelle lezioni pratiche sia con seminari e workshop organizzati in collaborazione con il Consorzio.

Questa partnership rappresenta una sinergia perfetta tra due realtà che condividono valori comuni di qualità, tradizione e sviluppo tecnologico. In base all’accordo, il Consorzio del Parmigiano Reggiano diventerà uno dei main sponsor della Scuola Internazionale di Cucina.

L’obiettivo alla base di questa nuova partnership è volto a promuovere iniziative congiunte con il fine di poter diffondere sempre più la cultura gastronomica italiana in Italia e all’estero. La partnership sarà in vigore dal 1° settembre 2024 e prevede, tra le altre iniziative, l’organizzazione di eventi esclusivi e la partecipazione a manifestazioni gastronomiche di rilievo, rafforzando il legame tra educazione culinaria e tradizione alimentare italiana.

Alberto Figna, Presidente di Alma, ha commentato questa nuova collaborazione: “Siamo entusiasti di avviare questa partnership con il Consorzio del Parmigiano Reggiano proprio nel nostro 20° anniversario. Questa collaborazione non solo rafforza il nostro impegno nella promozione della cultura culinaria italiana, ma ci permette anche di offrire ai nostri studenti l’opportunità di approfondire ancora di più lo studio ed il lavoro con uno dei prodotti più pregiati del nostro territorio. Insieme, continueremo a educare le nuove generazioni sull’importanza della qualità e della tradizione nella cucina italiana”.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con una delle più prestigiose scuole di cucina italiane a livello internazionale, nell’anno che rappresenta un importante traguardo per entrambe le nostre realtà. La ricchezza di un prodotto millenario come il Parmigiano Reggiano, infatti, non è data solo dalla qualità delle materie prime, dalla lavorazione del tutto naturale, dall’estrema versatilità e distintività; ma anche, e soprattutto, dal saper fare e dalla creatività degli chef che scelgono la nostra Dop per la sua capacità di conferire un tocco di carattere unico ai piatti. Con questa collaborazione, siamo fieri di gettare le basi per la crescita professionale dei futuri ambasciatori del Parmigiano Reggiano e del Made in Italy nel mondo”.