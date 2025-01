Ambiente, Vignali (FI): “Fare chiarezza sulla bonifica della discarica di San Michele Gatti”

Fare chiarezza sulla bonifica della discarica di San Michele Gatti, frazione del comune di Felino, in provincia di Parma.

A chiederlo, in un’interrogazione è Pietro Vignali, consigliere regionale eletto fra le fila di Forza Italia, che ricorda come “a San Michele Gatti è presente da tempo una discarica abusiva costituita da una grande quantità di materiali di vario genere, tra cui plastica, materiali edili e amianto, che sversano direttamente nell’alveo del Baganza: il Comune di Felino ha adottato nel dicembre 2023 un’ordinanza per sollecitare la proprietà a mettere in sicurezza l’area che però è stata annullata nell’ottobre 2024 dal Tar di Parma”.

Vignali sottolinea che “durante la seduta di consiglio comunale di Felino del 30 dicembre 2024, è stato comunicato che la Regione si sarebbe impegnata a realizzare un argine di materiali di risulta per la creazione di una pista ciclopedonale e per la pulizia del greto del torrente e che la proprietà si assumerebbe l’incarico di effettuare nuovi saggi per la caratterizzazione dell’area, propedeutici alla bonifica”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale quali siano i motivi della dichiarazione di non sussistenza dell’interesse di pubblica utilità per l’intervento che di fatto ha bloccato l’intervento pubblico per la bonifica della discarica e quali organi o articolazioni della Regione l’hanno emessa.

Vignali chiede inoltre se la Regione stia considerando l’opportunità di ripetere tale valutazione e se siano state avviate insieme con la proprietà le iniziative dirette a risolvere la problematica riferite in Consiglio comunale a Felino.

Il consigliere vuole inoltre certezze sui tempi per l’attuazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’area e se siano previsti finanziamenti regionali o azioni di coordinamento con altre istituzioni competenti.