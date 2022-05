Andrea Bui: “Portiamo le ragioni della Parma popolare”

«Portiamo le ragioni della Parma popolare: la grande trasformazione che dobbiamo affrontare deve avvenire con le nostre teste e non sulle nostre teste».

Così Andrea Bui introduce la lista di Potere al Popolo che lo appoggia come candidato sindaco. Il luogo scelto per la presentazione dei 24 candidati non potrebbe essere più significativo: siamo in piazzale Rondani ai piedi del monumento per le Barricate del 1922. Un omaggio a quella Parma popolare che ha lottato contro il fascismo. «Il nostro impegno si ispira a quell’esperienza – dice Bui −: noi siamo quel popolo fatto di lavoratori precari e sindacalisti, studiosi e ricercatori che trovano il tempo per impegnarsi politicamente ogni giorno e tutto l’anno, siamo quel pezzo di Parma che non ha rappresentanza. Per questo abbiamo deciso di candidarci».

Tra le sue fila la lista vede membri delle comunità curda e palestinese (rispettivamente Leyla Akgul e Shihadeh Abder-Razzaq), del mondo universitario come il professor Emanuele Leonardi e la ricercatrice Maria Elena Antinori (capolista), così come rappresentanti sindacali come Vincenzo Bruno e Nicolò Baruffini. Giustizia sociale, ecologia, diritto all’abitare e lotta alle discriminazioni sono i concetti cardine su cui molti degli interventi insistono e a cui rimandano le attività politiche svolte dai singoli candidati in passato. Ma costituiscono la base anche per l’azione di Potere al Popolo nel futuro.

«Ora siamo in campagna elettorale, ma il nostro impegno non inizia adesso e soprattutto non finisce qui – spiega Antinori −. Le elezioni sono solo un momento, non a caso abbiamo appena inaugurato la casa del popolo intitolata a Thomas Sankara in San Leonardo: al contrario di qualcun altro in questa corsa alle amministrative, saremo ancora qui dopo il 12 giugno».

ELENCO CANDIDATI DELLA LISTA DI POTERE AL POPOLO

1. ANTINORI MARIA ELENA

2. LEONARDI EMANUELE detto LELE

3. BACCHINI SOFIA

4. BOTTIONI ANDREA

5. TROMBI ERIKA EMILIA LUISA

6. SHIHADEH ABDER-RAZZAQ

7. MONTEVERDI DANIELA

8. DAZZI MAURO

9. AKGUL LEYLA

10. COLANINNO DOMENICO detto MIMMO

11. MARUSI FRANCESCA

12. ANDREASSI GRAZIANO

13. VOX ALICE

14. FRANCISCI ALESSANDRO

15. PISSARD LUCIA NERA

16. SIGNANI GABRIELE

17. COLOMBO PETRA

18. ROMEO MARCO

19. LUMACA SILVIA

20. MICCIOLA IGOR

21. BONCI ILARIA

22. NORI GIULIO

23. BARUFFINI NICOLÒ

24. BRUNO VINCENZO



ELENCO DEI CANDIDATI DELLA LISTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA E PARTITO COMUNISTA ITALIANO

1. PARISI VITTORIO

2. AMADEI GIULIANO

3. BASTONI GIOVANNI

4. BELLETTI ALEXANDR

5. BIGI DIEGO

6. BOCCHIA MAURO

7. CASTOLDI DAVIDE

8. CERATI PIETRO

9. CORDANI GUGLIELMO

10. CORUZZI LEONARDO

11. CUTAIA LODOVICO

12. DE CARLO ANTONIO

13. DI MAIO SALVATORE

14. FERRARI ALESSANDRO

15. FERRARI FRANCO

16. FERRARIS FABIO

17. GENESI MARIA CRISTINA

18. GIOVANARDI ELISA

19. LAVIOSA FRANCA

20. MADOI REKA

21. MONTECCHINI ALICE

22. OLIVIERI RICCARDO

23. PROIETTO ANGELA

24. RAVANETTI CRISTIAN

25. SALVINI CECILIA

26. SPOCCHI ROSSANA

27. STRAMBACI ANDREA

28. VARATTA ANTONIO

29. VECCHI ROSSANA

30. VERNIZZI FILIPPO

31. ZANZA AMALIA

32. ZARDETTO RINA