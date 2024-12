Anni Emilia-Romagna, Panieri nomina i coordinatori tematici politici: quattro sono amministratori del parmense

Il presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, ha annunciato la nomina dei nuovi coordinatori tematici politici, assegnando deleghe strategiche a sindaci, assessori e consiglieri provenienti da tutta la regione. Questa squadra rappresenta una sintesi di competenze ed esperienze, con l’obiettivo di affrontare in modo efficace le sfide dei territori e di promuovere lo sviluppo e l’innovazione nelle politiche locali.

Quattro di loro arrivano da Parma e provincia e sono: Beatrice Aimi (assessora alle Politiche giovanili del Comune di Parma); Caterina Bonetti (assessora al Digitale e tutela dei dati del Comune di Parma), Fabio Fecci (sindaco di Noceto, Protezione civile, sicurezza e polizia municipale) e Valentina Pontremoli (sindaco di Bardi, Turismo e Motor Valley).

Panieri ha sottolineato l’importanza di queste nomine: “Questa squadra è il simbolo della capacità delle autonomie locali di fare rete e di condividere soluzioni concrete. Un passo importante per rafforzare e rilanciare la struttura di Anci regionale. Lavoreremo insieme per contribuire a realizzare un futuro sostenibile, equo e innovativo ai cittadini dell’Emilia-Romagna, in sinergia con gli enti locali e la Regione.”

Queste sono le prime nomine del nuovo quadro organizzativo, che verrà completato a breve con ulteriori designazioni. Le attività dei coordinatori inizieranno subito, con un’attenzione particolare ai temi strategici.

Ecco l’elenco completo dei coordinatori tematici e delle deleghe: Edoardo Accorsi (sindaco di Cento, FE) Comunicazione e marketing istituzionale; Beatrice Aimi (assessora di Parma, PR) Politiche giovanili; Andrea Baldini (sindaco di Argenta, FE) Sanità; Monica Bartolini (assessora di Anzola dell’Emilia, BO) Cittadinanza attiva e partecipativa; Maria Diletta Beltrani (sindaca di Solarolo, RA) Agricoltura; Giulia Bernagozzi (consigliera di Bologna, BO) Pari opportunità e gender gap; Caterina Bonetti (assessora di Parma, PR) Digitale e tutela dei dati; Carlotta Bonvicini (assessora di Reggio Emilia, RE) Mobilità e adattamento al cambiamento climatico; Kevin Bravi (assessore di Forlì, FC) Sport; Erika Capasso (consigliera delegata di Bologna, BO) Politiche per il terzo settore; Emanuele Cavallaro (sindaco di Rubiera, RE) Promozione della legalità e lotta al gioco d’azzardo; Monica Cinti (sindaca di Monte San Pietro, BO) Energia e ambiente; Giorgia De Giacomi (consigliera di Bologna, BO) Impatto generazionale delle politiche pubbliche; Alan Fabbri (sindaco di Ferrara, FE) Relazioni istituzionali; Giampiero Falzone (sindaco di Calderara di Reno, BO) Sviluppo economico ed economia urbana; Fabio Fecci (sindaco di Noceto, PR) Protezione civile, sicurezza e polizia municipale; Claudia Ferrari (sindaca di Sarmato, PC) Coordinamento piccoli comuni; Mattia Galli (sindaco di Bagnara di Romagna, RA) Università, ricerca e professioni; Filippo Giorgetti (sindaco di Bellaria Igea Marina, RN) Lavori pubblici e sicurezza sui cantieri; Giulio Guerzoni (assessore di Modena, MO); Infrastrutture e reti urbane; Massimo Isola (sindaco di Faenza, RA) Valorizzazione delle eccellenze ceramiche; Enzo Lattuca (sindaco di Cesena, FC) Prevenzione e ricostruzione; Marwa Mahmoud (assessora di Reggio Emilia, RE) Istruzione, dai servizi 0-6 alle scuole di ogni ordine e grado; Cristina Mazzoni (assessora di Cesena, FC) Governo del territorio; Claudia Muzic (sindaco di Argelato, BO) Politiche istituzionali e riforme; Valentina Palli (sindaca di Russi, RA) Personale; Marco Panieri (sindaco di Imola, BO) Bilancio, politiche abitative ed economia sociale; Marilena Pillati (sindaca di San Lazzaro, BO) Welfare, socio-sanitario e benessere urbano; Beatrice Poli (Sindaca di Casalfiumanese, BO) Montagna; Valentina Pontremoli (sindaca di Bardi, PR) Turismo e Motor Valley; Filippo Sacchetti (sindaco di Santarcangelo di Romagna, RN) Politiche europee, gemellaggi e relazioni internazionali; Angela Travagli (assessora di Ferrara, FE) Benessere animale; Luca Vecchiettini (sindaco di Pianoro, BO) Fondi europei e finanziamenti speciali.