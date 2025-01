Anselmo Campagna è il nuovo dg dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria e commissario straordinario Ausl

Anselmo Campagna sarà il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Ieri la delibera della Regione, che come prevede la normativa nomina il direttore acquisita l’intesa con il rettore dell’Università. Il Rettore Paolo Martelli ha espresso condivisione alla proposta di nomina.



Anselmo Campagna, 57 anni, arriva a Parma dopo l’incarico di direttore generale dell’Irccs Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Sarà anche commissario straordinario dell’Ausl di Parma.

“Un professionista di grande valore ed esperienza, con un curriculum di prestigio, che ha potuto dare prova delle proprie competenze e delle proprie capacità nei numerosi incarichi ricoperti finora. Una nomina senz’altro di alto profilo, che dimostra attenzione al nostro territorio da parte della Regione – commenta il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli -“.

Dal Rettore “un ringraziamento particolare al presidente Michele de Pascale e all’assessore Massimo Fabi e un vivo augurio di buon lavoro al nuovo direttore, con il quale siamo pronti a collaborare con impegno e dedizione per affrontare insieme al meglio le tante sfide che la nostra sanità pubblica ha davanti, in un contesto tutt’altro che facile anche in chiave economica”.