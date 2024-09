Appello dell’Associazione Amici di Ferdinando Santi: un luogo più dignitoso per la sua memoria

Se nel mese di Marzo del 2022 i media locali scrivevano che la Casa Natale di Ferdinando Santi rischiava di crollare viste le perduranti condizioni di abbandono strutturale, oggi il pericolo è diventato quasi una certezza.

Per decenni l’abitazione che vide nascere uno dei leader del socialismo riformista del nostro paese, tra i padri fondatori della CGIL insieme a Di Vittorio, è stata meta e simbolo indelebile delle radici culturali del politico parmigiano di cui periodicamente viene ricordata l’opera per le lotte operaie, per il riscatto sociale, la tutela e uguaglianza nel mondo del lavoro. Oggi, tra le ramaglie della casa all’inizio di Strada dei Mercati, resta solo la targa che ne celebra origini e gesta e anche questa rischia inevitabilmente di cadere.

Così, a 55 anni dalla sua scomparsa, l’Associazione Amici di Ferdinando Santi, rappresentata ancora in città dal parente più prossimo del politico , il cugino Egidio Tibaldi, organizzerà un focus di approfondimento presso l’Auditorium dell’Assistenza Pubblica di Parma in Via Gorizia Sabato 14 Settembre alle 10,30 non solo per ricordare l’Attualità politica del messaggio di Ferdinano Santi , ma anche per lanciare un appello alla cittadinanza insieme ai testimonial dell’universo socialista che interverranno all’appuntamento: Mauro Del Bue, Gianpaolo Cantoni, Claudio Magnani, Cristiano Manuele , Alfredo Stocchi. Coordinerà la conferenza stampa-focus su Ferdinando Santi il giornalista Andrea Gavazzoli. Alle 9,30 presso la Casa Natale si terrà la consueta commemorazione.

