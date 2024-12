Approvato il progetto per una nuova pista ciclopedonale su via La Spezia

La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo Via La Spezia. L’intervento prevede un percorso a doppio senso di marcia, con uno sviluppo totale di 178 metri. L’importo complessivo dei lavori è stimato in circa 190 mila euro, con l’inizio dei lavori previsto per il prossimo autunno.

La nuova infrastruttura collegherà la pista ciclabile esistente, che parte dalla rotatoria in corrispondenza della Sidel, con quella recentemente realizzata nell’ambito di un intervento edilizio lungo Via La Spezia. Inoltre, garantirà continuità con il tracciato ciclopedonale di prossima realizzazione da parte di ANAS, che dalla stessa rotatoria arriverà fino a Collecchio.

Il progetto prevede due tratti principali, il primo prolunga la pista esistente sul margine nord di Via La Spezia, includendo un attraversamento regolato da un impianto semaforico a chiamata, per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. L’attivazione del semaforo sarà possibile tramite un pulsante posizionato sulle lanterne semaforiche. Il secondo tratto prolunga la pista ciclopedonale sul margine sud della stessa strada. Entrambi i segmenti saranno dotati di un impianto di pubblica illuminazione per favorire la sicurezza e la fruibilità anche nelle ore serali.

Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità, ha dichiarato: “Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità più sostenibile e sicura. La nuova pista ciclopedonale non solo migliora il collegamento tra diversi percorsi già esistenti, ma garantisce un accesso più agevole e protetto per pedoni e ciclisti. Continuiamo a lavorare per una rete ciclabile sempre più integrata e fruibile, in linea con il nostro impegno per una città più vivibile e attenta all’ambiente”.