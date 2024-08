Apre l’ufficio informazioni e accoglienza turistica (Iat) nella nuova sede di via Garibaldi

Ha aperto oggi il nuovo ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (Iat) in via Garibaldi, tra la Pilotta e il Teatro Regio, in uno dei punti di massimo interesse turistico della città. Per l’occasione, il sindaco Michele Guerra ha visitato la nuova struttura con il personale del settore Turismo.

Lo Iat, che vanta ora uno spazio rinnovato, accogliente e curato, informerà e guiderà i turisti nel corso dell’anno, ma offrirà servizi anche alla cittadinanza interessata conoscere in maniera più approfondita i tour, le bellezze e i segreti della città e della provincia.



L’inaugurazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni.