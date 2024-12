Arcidiacono e Cantoni: “La nostra proposta di candidatura collettiva per il premio Sant’Ilario: in 4 to raise awareness of autism”

Proposta congiunta per il Premio Sant’Ilario 2025: un riconoscimento al lavoro delle associazioni per l’autismo.

In occasione del Premio Sant’Ilario 2025, proponiamo una candidatura collettiva che mette in luce il ruolo fondamentale delle tre associazioni che rappresentano un punto di riferimento per le persone con autismo e le loro famiglie, lavorando con passione e dedizione per costruire una comunità inclusiva e solidale.Parma è una città che si distingue per il suo spirito solidale e la sua capacità di costruire comunità. Tra le realtà che incarnano al meglio questi valori ci sono Parma Aut, ANGSA Parma, NUPA – Associazione Famiglie Noi Uniti per l’Autismo ONLUS e Anffas Parma ETS-APS, associazioni che ogni giorno si dedicano con impegno e amore alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Queste quattro associazioni, pur mantenendo identità e attività distinte, condividono una missione comune: creare una comunità più inclusiva e supportare chi affronta le sfide legate all’autismo. Lavorando in sinergia, rappresentano un pilastro del sostegno sociale e psicologico nel nostro territorio, offrendo servizi, sensibilizzazione e occasioni di confronto per migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte.

L’importanza di una candidatura collettiva

Riconoscere queste quattro associazioni come un unico soggetto candidato significa valorizzare l’impatto globale del loro lavoro. È grazie alla complementarità dei loro interventi che si è potuta creare una rete solida e inclusiva per il nostro territorio.

Un riconoscimento meritato

Candidare Parma Aut, ANGSA Parma, NUPA – Associazione Famiglie Noi Uniti per l’Autismo ONLUS e Anffas Parma ETS-APS al Premio Sant’Ilario significa non solo celebrare il loro impegno singolo, ma anche sottolineare il valore della collaborazione e della solidarietà. Questo premio sarebbe un simbolo di riconoscimento per tutte le persone, i volontari e i professionisti che ogni giorno contribuiscono a rendere Parma una città più accogliente e giusta.

