Area verde via Ognibene, Festa dell’albero: 4 querce, 2 panchine e targa in ricordo del professor Nicoletto

Comune di Parma e TP Engineering Srl hanno inaugurato ieri – giovedì 21 novembre 2024, Festa Nazionale dell’Albero – la rigenerazione di una parte dell’area verde di via Fermo Ognibene nel quartiere Montanara. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del programma della Settimana dell’Albero, nasce da un Patto di Collaborazione sottoscritto tra l’Amministrazione e TP Engineering, a testimonianza dell’impegno civico dell’azienda per il territorio e l’ambiente.

L’area è stata arricchita da quattro querce “Quercus Robur” e due nuove panchine, accompagnate da una targa commemorativa dedicata al Professore e Ingegnere Gianni Nicoletto, figura di riferimento per l’ingegneria meccanica e i materiali, scomparso il 9 febbraio 2024.

La targa riporta la frase: “L’ingegneria trova nel legno un alleato antico, capace di trasformarsi in struttura, equilibrio e armonia attraverso la conoscenza e la tecnica”. Le querce, simbolo di forza e longevità, rappresentano il legno nella sua essenza più pura, un materiale che unisce natura e ingegneria, riflettendo la passione di Nicoletto per il connubio tra tradizione e innovazione.

Alla cerimonia sono intervenuti Daria Jacopozzi Assessora alla Partecipazione e Quartieri del Comune di Parma, l’Assessore al Verde Pubblico Francesco De Vanna, l’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi, Enrica Riva, CEO di TP Engineering Srl e la moglie del Professor Nicoletto, Marina Vaghi.

“Grazie al patto di collaborazione tra Comune e TP Engineering Srl – ha ricordato l’Assessora Daria Jacopozzi – è stato possibile riqualificare un quadrante importante dell’area verde di via Ognibene dedicandola al professor Nicoletto che qui abitava. È stata una stamattina significativa alla presenza di tanti bambini e bambine della scuola Rodari, testimoni di un bellissimo gesto di gratuità e di amore. I bambini e le bambine potranno così godere, con le proprie famiglie, di questi nuovi alberi e prendersene cura. Anche le panchine sono state pensate per i nonni e i genitori che quotidianamente frequentano la zona”.

L’Assessore al Verde Pubblico Francesco De Vanna, ha dichiarato: “Proprio il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale dell’Albero. Un momento significativo che rimarca l’importanza degli alberi nell’ecosistema urbano e che qui si coniuga con il ricordo del professor Nicoletto, grazie ad uno spazio che è un bene comune a diposizione di tutti. Ringrazio la professoressa Chiara Vernizzi che ha promosso il dialogo con l’università”.

L’Assessora Chiara Vernizzi ha rimarcato: “Abbiamo riqualificato un angolo di verde in un quartiere molto vivo ed in prossimità di una scuola. Sarà l’occasione per cittadini e bambini di riappropriarsi di questo spazio, abbellito dalla presenza delle nuove piante e panchine. Si tratta di un piccolo gesto in memoria di un collega amatissimo dell’Università di Parma, scomparso di recente, ma che ha un grande significato”.

Enrica Riva, CEO di TP Engineering Srl, ha sottolineato: “Si tratta di un progetto legato ad uno spin off universitario fondato con il Professor Nicoletto per favorire iniziative che avessero ricadute positive sulla collettività, per questo ci siamo trasformati in una società benefit. La rigenerazione di questa area è un riconoscimento per il Professor Nicoletto, un modo vivo per ricordarlo”.

L’iniziativa è stata pensata per sottolineare il valore della collaborazione tra pubblico e privato nel migliorare la qualità della vita nei quartieri e per lasciare un segno tangibile a memoria di chi ha contribuito con passione e dedizione al progresso tecnico e umano.