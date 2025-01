Arrestato 35enne con 50 grammi di hahshish al Parco Ducale

Una pattuglia entra all’interno del Parco Ducale e nei pressi del parco giochi per bambini nota un ragazzo seduto su di una panchina che alla vista dell’auto di servizio si alza e prova a nascondersi dietro ad un albero. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Traversetolo, hanno arrestato un 35enne, ivoriano, poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Questo in sintesi è quello che è successo nel pomeriggio del 20 gennaio quando i militari di pattuglia, impegnati in uno dei tanti servizi organizzati a livello provinciale per il controllo del territorio ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti, dislocati nel quadrante che ha competenza sul Parco Ducale, hanno notato il movimento del 35enne.

Raggiunta l’area verde a ridosso del parco giochi dei bambini, gli operanti hanno notato un uomo di origini straniere seduto su di una panchina che si guardava continuamente intorno.

L’uomo, che ha immediatamente colto l’interesse suscitato nei militari che nel mentre si stavano dirigendo verso di lui, ha cercato di eludere il controllo provando a rendersi invisibile nascondendosi dietro al fusto di un grosso platano.

Tale tentativo, tanto audace quanto goffo, non è servito a nulla poiché i militari senza perdere tempo sono scesi dall’auto e hanno raggiunto il 35enne bloccandolo.

Durante il controllo, a seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto ben nascosti nella biancheria intima dell’uomo, due grossi pezzi di sostanza resinosa marrone del peso complessivo di 50 grammi, risultata sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stata prontamente recuperata e posta sotto sequestro.

Al termine dell’attività, raccolti tutti gli elementi probatori, il 35enne domiciliato in città e con alle spalle diverse e recenti vicende di polizia per fatti analoghi, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di essere il presunto responsabile del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto con rito “direttissimo”, ha disposto nei confronti del 35enne la misura cautelare del divieto di dimora a Parma e in provincia.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma