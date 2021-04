Arresto per spaccio al Parco Ducale

Proseguono incessanti i servizi di controllo, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, delle aree sensibili e dei parchi cittadini.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, all’interno del Parco Ducale, nelle vicinanze dell’uscita pedonale di Viale Piacenza, hanno arrestato per detenzione ai fini spaccio un 28enne senegalese, residente a Parma e gravato da precedenti di polizia. L’uomo subito dopo aver ceduto un involucro, ad un 21enne, ricevendo in cambio una banconota veniva fermato, stessa sorte toccava all’acquirente. Il giovane, a richiesta, consegnava immediatamente quanto poco prima preso, mentre il 28enne a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish e di denaro.

A conclusione delle formalità di rito il senegalese è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Al termine dei controlli, estesi anche alle altre zone verdi della città, sono stati segnalati quali assuntori 5 giovani, italiani e stranieri, sequestrando oltre 10 grammi di stupefacente di vario genere.