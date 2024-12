Arriva a Parma il nuovo film di Marco Mazzieri sulle donne nella Resistenza

Dopo il successo delle due proiezioni a Reggio Emilia, entrambe sold out, il tour del film “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi” approda a Parma. La pellicola, che racconta la straordinaria storia di Genoeffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi, sarà proiettata il 17 dicembre alle ore 21.00 presso il Cinema Astra.

Alla serata parteciperanno la Presidente dell’Istituto Alcide Cervi e Vice Presidente Nazionale ANPI Albertina Soliani, il Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Parma Nicola Maestri ed altre personalità istituzionali cittadine e regionali. Saranno presenti, inoltre, il regista Marco Mazzieri, la sceneggiatrice Lorena Ravanetti, le attrici protagoniste Lucia Vasini e Maria Vittoria Dallasta ed il produttore Alessandro Leo che dialogheranno con il pubblico al termine della proiezione.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero del Cinema Astra +39 366 2376453, specificando il titolo del film, un nome e cognome, e il numero di persone per cui si desidera riservare i posti.

Questa proiezione rappresenta per ora l’unica data pubblica nella città di Parma. Dopo il 17 dicembre, il film continuerà il tour in Emilia-Romagna e in tutta Italia ma tornerà a Parma a gennaio per le proiezioni dedicate alle scuole della città.

La pellicola, prodotta da Aleo Film S.r.l., offre uno sguardo inedito sulla figura di Genoeffa Cocconi, una madre che ha educato i suoi figli ai valori di cultura, libertà e giustizia. Attraverso l’interazione tra una giovane ricercatrice dell’Istituto Cervi (interpretata da Maria Vittoria Dallasta) e la figura di Genoeffa (interpretata da Lucia Vasini), il film affronta temi universali come il coraggio, il sacrificio e la scelta per la libertà.

Lucia Vasini

Ad arricchire ulteriormente il film, sono presenti le animazioni realizzate dall’artista Sara Jane Lessio e le testimonianze di importanti figure, tra cui Fiorella Mannoia, la regista Liliana Cavani, la scrittrice vincitrice del Premio Campiello 2023 Benedetta Tobagi, la staffetta partigiana Teresa Vergalli e la Presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani.

La colonna sonora originale è stata composta dal Maestro Pietro Cantarelli, collaboratore dei più grandi cantautori ed interpreti della musica italiana tra cui Tosca, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni e Samuele Bersani.

Il percorso fatto fino ad oggi dal film, che di recente è entrato anche nella pre-selezione dei David di Donatello 2025, ha dimostrato quanto sia forte l’interesse del pubblico per questa storia straordinaria, che continua a risuonare come simbolo di valori universali.

Trailer ufficiale: https://www.instagram.com/reel/DBwajEBvFCh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Appuntamento al Cinema Astra:

Quando : 17 dicembre 2024, ore 21:00

Dove : Cinema Astra, Parma

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Prenotazioni: WhatsApp al numero +39 366 2376453